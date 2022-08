Nastavak konstituisanja Skupštine: Opozicija nije ni malobrojna ni nemoćna

Rukavica u lice SNS: Marinika Tepić

2. 8. 2022. / 0.27

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije, čije je zasedanje počelo juče, zakazan je za danas u deset. Očekuje se da 250 poslanika danas izabere predsednika Skupštine, potpredsednike, generalnog sekretara i članove radnih tela.

Za predsednika Skupštine, glasaće za dr Vladimira Orlića, kandidata Srpske napredne stranke.

"On je zapravo jedna perjanica preglasavanja, nadvikivanja, upadica, pričanja preko svog sagovornika. Ja u te stvari da se naprednjaci menjaju ne verujem“, kaže Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd i najavljuje da ovaj pokret neće podržati Orlića.

"On će zapravo samo biti kontinuitet onoga što se dešavalo u prethodnim godinama. Zapravo, ja ne očekujem da ovde imamo ozbiljnu raspravu“, smatra Miroslav Aleksić iz Narodne stranke.

Ovo je 13. saziv Parlamenta, a važan je zato što se nakon dve godine u Dom Narodne skupštine vratila opozicija.

"Opozicija nije u ovom trenutku ni malobrojna ni nemoćna“, smatra Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana.

"Nek zaborave da pomisle da mogu da nas ućutkaju. Mi smo ovde došli da kažemo šta imamo, da bacimo svetlo na sve njihove projekte“, rekao je Aleksandar Jovanović Ćuta, "Zajedno“.

".Da bacimo rukavicu u lice Srpskoj naprednoj stranci, naročito setom antikorupcijskih zakona“, navela je poslanica "Ujedinjenih“ Marinika Tepić.

Opozicija je dobila pet poslaničkih odbora, a do sada ih je imala samo dva. "Ujedinjeni“ očekuju da predsednik Odbora za spoljne poslove bude sa njihove liste.

"Očekujem da će svesni grešaka, iz vladajuće većine da promene odnos prema opoziciji, prema parlamentarnoj praksi između ostalog“, rekla je Tepić.

Ona je istakla i da su "Ujedinjeni“ odmah podržali ideju da pored njihovog kandidata za potpredsednika Skupštine Borka Stefanovića, potpredsednik bude i Zoran Lutovac, kojeg je predložila grupa od 35 narodnih poslanika iz Narodne stranke, Demokratske stranke, Zajedno i Ne davimo Beograd.

" Nama, iz najveće opozicione grupe, biće cilj da vratimo parlament na pijedestal koji zaslužuje, da vratimo uloge koje su po zakonu, da vlada polaže račun narodnim poslanicima, a ne da ministri propituju i vređaju narodne poslanike“, kazala je Tepić.

Aleksandar Jovanović Ćuta očekuje da će biti predsednik skupštinskog odbora za ekologiju, s obzirom da je dobio podršku u okviru Koalicije Zajedno .

Poručio je poslanicima SNS da "zaborave da pomisle da mogu da ih ućutkaju“. "Došli smo da bacimo svetlo na sve njihove projekte koji se svode na to da sebi trpaju milijarde u džepove“, naglasio je.

Na pitanje da li misli da će novi predsednik Skupštine Vladimir Orlić omogućiti opoziciji da govori, on ističe da "sve zavisi od toga šta će Vučić da mu kaže.“

"Ako mu Vučić kaže da me ućutka on će me ućutkivati….To nije slobodan čovek već rob, ali očekujte ono što se videli do sada – ništa se promeniti neće.“

Poslanici pokreta "Ne davimo Beograd“ juče su predali inicijativu o osnivanju Anketnog odbora o pogibiji osam rudara u rudniku "Soko" i istakao da je neverovatno da niko nije odgovarao za njihovu smrt. Poslanici njegove poslaničke grupe će se truditi da se u Parlamentu takve teme pokreću. Jedna od inicijativa biće i za ocenu ustavnosti Vulinove uredbe po kojoj ljudi koji primaju socijalnu pomoć moraju da rade da bi je zaslužili.

"Mi se nadamo da ćemo staviti svetlo na probleme, da okupimo ljude i da se borimo pritiscima koji su jedino doveli do nekakve promene u društvu“, istakao je Lazović.

Poslanička grupa Dveri – Patriotski blok će tražiti posebnu sednicu o rezoluciji Evropskog parlamenta koja prisiljava Srbiju da prizna "lažnu državu Kosovo" i uvede sankcije Rusiji, povratak obaveznog vojnog roka, donošenje rezolucije o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, zahtevaće zabranu ovogodišnjeg Evroprajda, predložiti uvođenje Dana porodice kao državnog praznika, tražiće obavezno nabavljanje samo robe domaćih proizvođača.

"Zavetnici“ će insistirati na usvajanju rezolucije kojom će biti onemogućeno da Srbija bilo kojoj suverenoj državi uvede sankcije, kao i rezolucije o osudi genocida u NDH.

Milica Đurđević Stamenkovski iz "Dveri“ smatra da je konstruktivno ponašanje i argumentovano debatovanje obaveza svih poslanika kako bi pokazali da je "Srbija civilizovano i sazrelo političko društvo, a ne rijaliti program koji treba da se izvodi u Parlamentu".

Rezultat koji je sasvim sigurno moguće očekivati od novih poslanika, je da skupštinske sednice tokom njihovog saziva neće biti ni jednolične ni monotone.

