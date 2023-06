Najskupljih 11 kvadrata u Novom Sadu

Foto: Unsplash

26. 6. 2023. / 14.00

Najmanji stan koji se nudi na prodaju u Novom Sadu zauzima svega 11 kvadrata i košta vrtoglavih 46.350 evra.

U drugim gradovima Vojvodine ponude nisu tako "bogate" kao u Novom Sadu, iako malih garsonjera do 20 kvadrata ima i u Subotici, Zrenjaninu i Pančevu, ali su im cene niže od novosadskih, piše "Dnevnik".

Najjeftinija mini-garsonjera u Novom Sadu ima 15 kvadrata, nalazi se na Telepu i košta 27.500 evra, dok je jedna od skupljih i ona od 19 kvadratnih metara za koju vlasnik traži 70.000 evra. Neke su renovirane, a neke su u ponudi s nameštajem.

Ona najskuplja, kako stoji u oglasu, može biti prodata i s nameštajem i bez njega. Stanovi između 18 i 20 kvadrata u centru, oko Sajma i Spensa koštaju do 55.000 evra, dok su u ostalim delovima grada između 35.000 i 45.000 evra.

Novosađani traže mini dvosobne stanove

Dragan Rabatić, direktor "Solis" nekretnina, kaže da potražnje ima, ali da je to izuzetno malo tržište.

"Potražnje ima za malim stanovima, ali ih nema toliko u ponudi. Svako ko nema više od 30.000 evra, spreman je da plati stan do 20 kvadrata", kaže Rabatić.

Prema njegovim rečima, Novosađani najčešće kupuju stanove od 40 kvadrata, takozvane mini dvosobne stanove.

"Nekada je garsonjera bila najtraženija nekretnina, sada je to podignuto na stanove od 40 kvadrata, koji imaju spavaću i dnevnu sobu", kaže Rabatić.

Kupci takvih stanova, u većini slučajeva, uzimaju takvu nekretninu kao investiciju.

Kada se posmatraju drugi gradovi u Vojvodini, cene su niže. U Subotici je oglašen stan od 17 kvadrata u Ulici cara Dušana za koji vlasnik traži 20.400 evra. U Zrenjaninu su tri ovakva stana ponuđena – od 18 do 20 kvadrata, a raspon cena je od 18.000 do 26.000 evra. U Pančevu se prodaje jedna garsonjera od 17 kvadrata, a košta 21.500 evra. Reč je o stanovima koji se nalaze u užem centru ovih vojvođanskih gradova.

Kuće u vojvođanskim selima jeftinije od malih novosadskih stanova

U pojedinim vojvođanskim selima kuće, iako koštaju nekoliko puta manje nego 11 kvadrta u Novom Sadu, teško dolaze do novih vlasnika. Najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da su cene prošle godine imale širok raspon i kretale su se od minimalnih 1.000 evra, za koliko je prodata kuća u Bečeju, gde je najskuplja kuća koštala 70.000 evra. U Somboru je prodata kuća za 1.500 evra, a najskuplja je koštala 92.500 evra.

U Zrenjaninu je raspon cena od 2.000 do 160.000 evra, dok je u Sremskoj Mitrovici najjeftinija kuća koštala 3.000, a najskuplja 96.000 evra. U Kikindi je raspon cena od 2.000 do 67.000 evra, a u Rumi od 3.900 do 89.000 evra. Najjeftinija kuća u okolini Novog Sada kupljena je za 5.000 evra.

Z.S./Dnevnik