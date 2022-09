Nagli skok cene zaduživanja: Finansijska oluja

Foto: Angelo Luca Iannaconne on Pixabay

22. 9. 2022. / 9.20

Zbog rasta euribora najgore će proći građani koji su u proteklih nekoliko godina uzeli stambene kredite sa promenljivom kamatom (a takvi su skoro svi krediti na dugi rok). U Srbiji se kamate na stambene kredite vezuju za tromesečni ili šestomesečni euribor uvećan za oko tri odsto (razlike između banaka su relativno male). Šestomesečni euribor bio je početkom godine -0,54 odsto, a trenutno je 1,67 odsto, što je povećanje od 2,23 odsto za samo šest meseci (trenutno je nešto niža stopa tromesečnog euribora, ali će se sa stabilizacijom euribora te dve stope izjednačiti). Rate za otplatu kredita se usklađuju sa rastom euribora kvartalno ili polugodišnje; dužnici će zato osetiti pravi šok tek početkom godine, kada dobiju obaveštenje od banke o usklađivanju rate kredita.

Da bismo pokazali kako to u praksi može da izgleda, uzmimo primer građanina koji se “navukao” na reklamu sa bilborda za kupovinu stana u Beogradu na vodi, uz ratu “počev od 499 evra mesečno”. Uz euribor od -0,54 odsto, koliko je bio do marta ove godine, za ratu od 499 evra mogao je da se podigne kredit od 127.000 evra na 30 godina otplate. Danas je rata za taj kredit već skočila na 650 evra, što je povećanje od 33 odsto. Ako euribor dostigne četiri odsto do kraja godine, rata kredita će biti oko 850 evra, što je povećanje od čak 70 odsto. Uz euribor od pet odsto, rata kredita bi skočila na 940 evra, što je povećanje od preko 88 odsto.

Nešto bolje će proći građani koji su pre 10 godina podigli stambene kredite. Njima će uz euribor od četiri odsto rata skočiti sa 500 evra na oko 740 evra, a uz euribor od pet odsto rata bi bila oko 800 evra (na sajtu Unikredit banke postoji odličan kalkulator otplate kredita, pa zainteresovani mogu tačno da izračunaju svoje rate u zavisnosti od visine, roka otplate i trenutka povlačenja kredita)…