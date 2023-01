Na KiM napadnut petnaestogodišnjak: Do sada nije imao problema sa komšijama Albancima

Da li građani bezbedni: Kosovska Mitrovica

Foto: Tanjug

22. 1. 2023. / 19.44

Kosovska policija potvrdila je večeras za KoSSev da im je prijavljen slučaj napada na maloletno lice u naselju Suvi Do. Iz regiona Mitrovica saopštili su da je slučaj klasifikovan kao nanošenje lakih telesnih povreda.

Kancelarija za KiM saopštila je danas popodne da je 15-godišnji dečak L. M. pretučen jutros od strane četiri starija Albanca u etnički mešovitom naselju Suvi Do.

Lazar je za KoSSev ispričao da je jutros " krenuo na posao i presreo me je auto. Rekli su mi nešto na albanskom, ja to nisam razumeo, spustio sam glavu i nastavio dalje. Oni su izašli iz auta, ja sam krenuo da bežim od njih, ali su me sustigli, uhvatili i onda su me šutirali i udarali gde su stigli. Ništa mi nisu rekli, samo su me tukli i uzeli su mi telefon iz jakne".

On je izjavio da mu se ovako nešto prvi put desilo i da nikad do sada nije imao problema sa komšijama Albancima.

Lazar je naglasio da ga je strah zbog napada i da mu nije jasno zbog čega je pretučen, "da li im smeta što sam Srbin ili nešto drugo, stvarno mi nije jasno".

Lazarov otac Zlatibor je naveo da mu je u policijskoj stanici u Južnoj Mitrovici rečeno kako će biti preduzeto sve da napadači budu otkriveni, ali je poručio da u to ne veruje.

Iz Kancelarije za KiM podsećaju na prethodne napade u Štrpcu i Klokotu, i poručuju da se "još jedno srpsko dete našlo na meti albanskih huligana i ekstremista“.

"Do napada dolazi na mestu gde su stacionirani pripadnici Kurtijeve Kosovske policije, zbog navodne ‘ugroženosti Albanaca’ u mešovitim sredinama. Istina je očigledno da je njihova namera da pružaju zaštitu huliganima i ekstremistima, da nekažnjeno napadaju Srbe i srpsku decu“, dodaje se u saopštenju.

Naglašavaju da je L. M. napadnut "isključivo zato što je Srbin“, te pozivaju međunarodnu zajednicu da ne okreće glavu od ovog napada.

S.Ć./KoSSev