Miting SNS-a: Šta da radite ako vas ucenjuju da dođete

22. 5. 2023. / 19.51

Koliki broj ljudi je na naprednjačke mitinge došao dobrovoljno, a koliko pod pretnjama i ucenama, pitanje je koje se postavlja od kad je predsednik i lidera SNS-a Aleksandar Vučić najavio da će naprednjaci 26. maja u Beogradu ispred Doma Narodne skupštine organizovati najveći miting u istoriji Srbije.

Politički pritisci na birače dešavaju se svakodnevno, a ne samo uoči izbora. O tome kako te ucene i pretnje izgledaju, portal “Vremena” je već pisao.

"Rekla je: ‘Znate šta, ide se za Beograd.’ Ja moram da vidim da li nešto imam u planu, da vidim sa porodicom, sa šefom… Kaže mi: ‘Pa ti vidi, ti si na ugovoru’. Eto tako to ide, tim rečima, što znači – razmisli da li ćeš da dobiješ sledeći ugovor ako ne kreneš."

Ovo je deo ispovesti jednog građanina zaposlenog u javnom preduzeću po ugovoru na određeno vreme, s kojim je tim organizacije Crta razgovarao dan nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio veliki skup za 26. maj 2023.

Kako je objasnio, on je u malo boljoj poziciji nego drugi zaposleni u tom preduzeću.

"Ja sam rekao da ne mogu sada da kažem i ostalo je da se čujemo narednog dana. Ja nju neću da zovem jer neću da idem na taj skup, kao i na prethodnih, ne znam, deset skupova. Ne zovu me na svaki jer sam ja na takvoj poziciji da ne mogu lako da dovedu čoveka da me zameni, pa me to malo spasava. Inače bi me zamenili prvom prilikom kad sam rekao da neću da idem."

Međutim, šta preostaje onima koji nisu u takvoj situaciji, a ne žele da po naredbi nekoga odlaze na bilo čiji stranački miting.

U želji da građanima koji su žrtve, a ne znaju kome da se obrate, pomogne da se odupru pritiscima u svojim zajednicama ili pomognu nekome drugom, organizacija Crta pripremili vodič sa odgovorima na najčešće postavljena pitanja u vezi sa pravnim mogućnostima.

Kad je reč o situacijama u kojem zaposlene primoravaju da idu na stranačke mitinge i slične događaje, niko nije dužan da radi bilo šta što nije u opisu njegovo posla i radnog mesta i što nije predviđeno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom.

“Ukoliko trpite pretnje (npr. otkazom), možete podneti krivičnu prijavu policiji ili javnom tužilaštvu (krivično delo prinude, član 135 KZ). Ako Vam preti ili Vas ucenjuje osoba koja je na službenom položaju zahvaljujući kojem može da Vam nanese štetu ili uskrati ostvarivanje određenih prava, možete podneti i krivičnu prijavu zbog postojanja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja (član 359 KZ). “Ukoliko imate mogućnost, najbolje bi bilo da Vam advokat sačini krivičnu prijavu koja se podnosi nadležnom javnom tužilaštvu”, navode se u vodiči Crte.

Osim primoravanja da se ide na stranečke mitinge, zaposleni se često primoravaju da prikupljaju sigurne glasove, da agitujem da ljudi glasaju za određenu stranku, da se učlane u stranku i slično.

Šta možete da uradite u ako se nađete u ovakvoj situaciji, možete da pročitate u video “Kako da se odbranite od političkih pritisaka”.

Istraživački tim Crte je uoči izbora 2022. godine sproveo istraživanje kako bi identifikovao i klasifikovao frekventne vidove pritisaka na glasače, zloupotrebe i kupovinu glasova. U tom periodu istraživači su intervjuisali više od 70 svedoka, a podstaknuti poslednjim dešavanjima građani se gotovo svakodnevno javljaju sa svojim ličnim pričama. Kompletno istraživanje objavljeno je na sajtu pritisci.crta.rs.