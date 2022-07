Miroslav Čučković: Dečak iz vode

Sadašnji i bivši menadžer Beograda: Miroslav Čučković i Goran Vesić

Foto: Predrag Mitić/Tanjug

22. 7. 2022. / 8.40

Na samom početku jula, tek što je preuzeo dužnost gradonačelnika Beograda, Aleksandar Šapić je za gradskog menadžera imenovao Miroslava Čučkovića, doskorašnjeg predsednika Gradske opštine Obrenovac. Iako ima dinamičnu političku biografiju, u najvećem delu Srbije (van Beograda) Čučkovića pamte kao čoveka u čijem mandatu je 2014. godine Obrenovac zadesila bujična poplava katastrofalnih razmera

Sudbina je htela da 5. jula, samo nekoliko dana pošto je Šapić obavestio javnost da će Čučković u buduće brinuti o ravnomernom razvoju grada, Beograd zadesi veliki pljusak i da mnogi delovi starog i dobar deo Novog Beograda budu poplavljeni. Deo javnosti ovo je protumačio kao prst sudbine ili Čučkovićevu karmu – Tviter su preplavili komentari na njegov račun, a poplave su tumačene kao posledica njegovog prvog radnog dana na novoj poziciji…

Prema zvaničnoj biografiji, Miroslav Čučković rođen je 1979. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Obrenovcu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu sa ocenom 10, smer elektroenergetski sistemi. Od 2004. do 2009. godine bio je predsednik kompanije “Kolubara univerzal”, a član UO Jata od 2007. do 2009. godine. Odbornik u Skupštini Beograda bio je u dva mandata, 2005. i 2008, oba puta kao odbornik G17 plus i naslednika ove partije, Ujedinjenih regiona Srbije (URS). U drugom mandatu izabran je za člana gradskog veća (2008–2012). Bio je predsednik regionalnog odbora G17 plus Beograd i član Predsedništva Ujedinjenih regiona Srbije.

U junu 2015. prešao je u Srpsku naprednu stranku. ..

Pročitajte ceo tekst Jovane Gligorijević u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (21. jula)

Pretplatite se na digitalno izdanje

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com