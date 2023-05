Ministar odbrane Miloš Vučević: Moguće da cela vlada podnese ostavku

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ/ nr

10. 5. 2023. / 16.00

O ostavci Vlade Srbije spekuliše se već nekoliko dana , a ministar odbrane Miloš Vučević je danas za TV Prva rekao da odgovore na sva pitanja o Narodnom pokretu očekuje 27. maja, kao i da će sigurno biti novih ljudi na najvažnijim pozicijama u SNS-u i naglasio da se nije raspravljalo da li će doći do, kako je rekao, zamene lidera SNS Aleksandra Vučića.

"Ne bi bilo fer da ja o tome govorim, to je pitanje za Brnabić, ali ja ne mogu da isključim mogućnost da cela Vlada podnese ostavku i da se ide na izbore. Ali je to stvar dogovora… Da li opozicija želi da ide na izbore", rekao je Vučević.

On je dodao da je za Brnabić pitanje i da li je vreme za rekonstrukciju vlade, ali je ocenio da je vreme da se proveri rad svakog ministra.

"Da vidimo da li je neko ćutao kad god je nezgodno, da li je solirao", rekao je Vučević i naglasio da SNS nikad nije bežao od izbora.

Osvrnuvši se na skup koji je najavljen 26. maja ispred Narodne skupštine, Vučević je rekao da on ima za cilj da okupi one koji Srbiju vide kao sigurnu i čvrstu kuću i koji će pokazati koje je većinsko opredeljenje Srbije.

Vučević je rekao da će to biti miran, demokratski skup ljudi, koji pripadaju i različitim strankama, a da je SNS nosilac celog tog poziva.

"Čeka nas veliki skup 26. maja, ali nas čeka i vanredni kongres SNS 27. maja, čeka nas odluka oko Narodnog pokreta, izbora stranačkog rukovodstva", rekao je Vučević.

On je naglasio da je nepodeljeno mišljenje stranke da se očekuje da će Vučić nastaviti da vodi SNS, ali je naveo da je pitanje kako Vučić vidi sebe u daljem radu.

"To je jedna prilika da se pokaže jedan demokratski princip unutar SNS-a. To je stranka koja neće pući kao balon na političkoj sceni, ako jednoga dana ode u opoziciju. Ona je tako utemeljena u narodu, da se jednoga dana i kada SNS ode u opoziciju, to je stranka koja neće pući kao balon na političkoj sceni," rekao je Vučević.

On je naglasio da je pokret je u ovom trenutku ideja i inicijativa i da će sve odgovore imati 27. maja, a da će pokret, ako stranka tako odluči biti formiran do Vidovdana.

