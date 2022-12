Miloš Vučević: Vrhovni komandant naredio podizanje borbene gotovosti Vojske Srbije na najviši nivo

Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane

27. 12. 2022. / 9.24

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svojstvu vrhovnog komandanta naredio da Vojska Srbije bude u najvišem stepenu pripravnosti, znači do nivoa upotrebe oružane sile, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević.

On je pozvao sve građane Srbije da "ostanu mirni i pribrani i da ne podležu nikakvim lažnim vestima i zluradim komentarima“, mada nije primećeno da su građani Srbije nepribrani i nemirni. Vučević nije precizirao ko to širi lažne vesti, niti ko i šta zlurado komentariše.

Pozvao je građane Srbije u pisanoj formi i da pokažu "dostojanstvo i pre svega nacionalnu solidarnost i političku zrelost i kao građani i kao narod", ali opet nije objasnio šta bi tačno trebalo da znači "pokazivanje dostojanstva i pre svega nacionale solidarnosti“.

Jeste Vučević objasnio da se vojska diže na noge zbog namera Aljbina Kurtija da nasilno ukine barikade koje su Srbi postavili na severu Kosova, ali nije rekao da li to znači da će VS u tom slučaju upasti upasti na teritoriju Kosova na kojoj su stacionarane NATO trupe koje se zovu KFOR.

Jeste ministar odbrane objasnio i da je podizanje borbene gtovosti VS korak do "akcije koju VS sprovodi čuvajući teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije i štiteći sve građane Srbije i sprečavajući pogrom i teror nad Srbima ma gde da oni žive", ali se iz te formulacije da zaključiti da bi vrhovni komandant svakako trebalo da je odvano izdao komandu da pripadnici Vojske Srbije krenu na Kosovo i Metohiju jer tamo neke oružane formacije srečavaju, recimo, patrijarha srpskog Porfirija da ode do Pećke patrijaršije, tj. da se slobodno kreće Srbijom.

Srbija opredeljena za mirno rešenje

A onda je Vučević, pošto je možda kod nekih građana uspeo da izazove nemir, rekao da "nema razloga za paniku, ali ima razloga za zabrinutost“, jer da je Srbija, doduše jedina, zainteresovana da se "razgovara, da se politički dogovara, da se makar i hiljadu puta sastaje dok se ne nađe neko rešenje i ne postigne neki dogovor“.

Iz toga bi se opet moglo zaključiti da vrhovni komandant nakon naređenja da se diže borbeba gotovost VS zapravo nema nameru da izda naređenje da vojnici krenu u neku konkretnu akciju uspostavljanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

Mada, kaže Vučević, druga strana, dakle Aljbin Kurti, "konstantno povlači hazarderske jednostrane poteze, podiže nivo tenzija i stalno vodi ka daljoj eskalaciji sa jasnim ciljem da etnički potpuno očisti Kosovo i Metohiju", a onda bi valjda VS ipak morala da interveniše na KiM, u slučaju pogroma srpskog življa, a za to bi bio odgovoran Zapad, dakle EULEX i KFOR, tj, NATO, koji je nedavno, nakon upita Beograda, odbio stacionoranja nekoliko stotina srpskih vojnika na Kosovu u skladu sa Rezolicijom 1244 SB UN.

Uz saopštenje o podizanju borbene gotovosti VS Vučević je rekao da Srbe hapse na Kosovu bez razloga, da Zajednicu sprskih opštona niko više ni ne pominje, Kurti i Zapad, te da su "Srbi jedini narod u Evropi koji nema pravo na slobodu i očuvanje svojih vekovnih ognjišta“.

I MUP, Žandarmerija i SAJ u punoj borbenoj gotovosti

Oglasio se i minisar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, a prenosi RTS: "Shodno naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske i oružanih snaga Srbije Aleksandra Vučića, naložio sam podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica MUP-a, Žandarmerije, SAJ-a i policijskih brigada, koliko odmah da se stave pod komandu načelnika Generalštaba i posednu položaje predviđene operativnim planom".

Već viđeno

Stanje najviše borbene gotovosti Vojske Srbije Aleksandar Vučić je bio naredio i u eptembru 2018. godine takođe zbog situacije na Kosovu, ukinuto je u četvrtak.

Tada je BBC na srpskom pisao da prema članu 43 Zakona o odbrani, pripravnost Vojske Srbije obuhvata "preduzimanje mera povećanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti, koje su neophodne radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti".

"Podizanje stepena pripravnosti na najviši nivo podrazumeva spremnost Vojske Srbije da u slučaju potrebe, u najkraćem vremenu, odgovori na svaki razvoj situacije", naveli su tada u pisanom odgovoru na pitanja BBC-ja iz Ministarstva odbrane, te da to u praksi znači da snage Vojske Srbije predviđene za reagovanje u ovakvim situacijama, budu u trenutnoj spremnosti za izvršenje postavljenih zadataka, a ostale snage na nivou koji omogućava izvršavanje zadataka "u skladu s propisanim rokovima za angažovanje".

M.N./FoNet/RTS/BBC