Milanović u odbrani Dodika: Kolonizator i penzionisani političar Šmit

Foto: AP/Darko Bandić

13. 8. 2023. / 13.37

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je, komentarišući optužnicu u Bosni i Hercegovini protiv Milorada Dodika, da je visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Šmit kolonijalni upravnik u toj zemlji.

"BiH je trapavo, traljavo, nesposobno vođena kolonija na kojoj se iživljava šačica trećerazrednih birokrata koji mogu da izmišljaju nova krivična dela“, rekao je Milanović za hrvatske medije.

Takođe, Šmita je nazvao penzionisanim nemačkim političarom koji nije ostavio nikakav trag i koji "štiti svoju zadnjicu".

Kako objašnjava, Šmit je od nekog sa strane "instaliran za kolonijalnog upravnika u BiH", iako za to "nema mandat Saveta bezbednosti UN“ i da iza njegovih poteza stoje neke ambasade, navodeći američku.

"Je li to način smirivanja situacije u BiH, deeskalacije?", upitao je Milanović i dodao da će nastaviti da poziva sve "faktore ovog prostora – Hrvate, Srbe, Bošnjake“ na razgovar, ali bez "kolonijalnih upravnika“.

Hrvatski predsednik ocenio je da Šmit menja zakone kako hoće, ali da to nije bilo tako pre godinu dana kada je mogao da se promeni izborni zakon u BiH i da se spreči da Bošnjaci biraju hrvatskog člana Predsedništva.

"To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju reputaciju promenio je krivični zakon prema kojem je ono što je Dodik napravio – krivično delo. To se zove kolonijalna uprava i to uništava tu zemlju", rekao je novinarima.

Dodik: Partner iz Vučićevog helikoptera

Krajem prošlog meseca Dodik je helikopterom Vojske Srbije, koji je prijavljen kao civilni, otputovao na Hvar kako bi se sastao sa Milanovićem. Na sastanku su razgovarali o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i odnosima te države sa Hrvatskom.

Dodik je nakon sastanka sa Milanovićem leteo i do Aleksandra Vučića, gde su mnogi mediji i kritičari videli dublje značenje Dodikove posete Milanoviću – kao one koja ima za cilj da pokaže da je Vučić čovek koji upravlja Dodikom, a Dodik specijalna poveznica na relaciji Vučić – Milanović.

Dodik je na ove reakcije rekao da ne vidi ništa sporno u tome što je koristio helikopter koji koristi i predsednik Srbije jer je u pitanju civilna, a ne vojna letelica i da oni koji to problematizuju “nemaju pojma o životu”.

“To je helikopter koji koristi Vučić, naš je na redovnom servisu. Zamolio sam da mi ga ustupi, tu nema nikakvih problema”, rekao je u intervjuu koji je objavio banjalučki list Glas Srpske.

Milanoviću hrvatski mediji često postavljaju pitanja o Dodiku. Tako je predsednik prošle godine, govoreći o nacionalnim interesima Hrvatske rekao da je za njega Dodik partner, a ne četnik.

"Dodik je vođa jedne male zajednice, od pre rata milion i dvesta hiljada Srba, sad oko 900 hiljada Srba. Na kraju svega, Srbi su nam blizak narod“.

Na konstataciju novinara da je Republika Srpska nastala na zločinima, Milanović je odgovorio:

"Amerika je nastala na zločinima nad starosedeocima. Francuska revolucija je nastala na zločinu i masovnim egzekucijama fratara, franjevaca i sveštenika. Ko ih je priznao u Dejtonu? – Hrvatska. Ko je omogućio Dejton – hrvatska vojska, predsednik Tuđman“.

A.E/FoNet/Jutarnji list