Miketić: Tužba protiv Brnabić zbog targetiranja moje porodice

16. 11. 2023. / 14.27

Predsednik gradskog odbora stranke Zajedno Đorđe Miketić podneo je u četvrtak Prvom osnovnom javnom tužilaštvu privatnu krivičnu tužbu protiv premijerke Ane Brnabić za neovlašćeno raspolaganje ličnim podacima, jer je u televizijskoj emisiji u kojoj je gopstovala prikazana zgrada u kojoj on stanuje, čime mu je "stavljena meta na čelo".

"Ana Brnabić, premijerka u ostavci, se uplela u sopstvene neistine. Prvo je rekla da osoba koja je lažno prijavljena u mom stanu ne postoji, što smo dokazali da je neistina, pa potom da živi u ulazu pored mog, što je takođe dokazano kao netačno, a potom je i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao da sam sam prijavio i odjavio tu osobu. Tri verzije u tri dana jer su se upleli u sopstvene neistine,“ kaže Miketić za portal "Vremena".

Dodaje da je "najstrašnije što je premijerka jedne zemlje, u emisiji na Pinku, onoj specijalno napravljenoj da targetira opoziciju i sve koji kritički misle i govore, javno pokazala moj ulaz, moju ulicu sa sve adresom, i to u danu kada su stigle morbidne pretnje mojoj porodici, tačnije mojoj maloletnoj ćerki.“

"To je nedopustivo, to je nenormalno! To je crtanje mete na čelo meni i mojoj porodici. Zbog toga je tužena. Ja ne znam koliko nasilja i koliko pretnji je potrebno u ovom društvu da bi premijerka i čitav ovaj naslinički režim shvatili da im je došao kraj, da se ne plašimo i da će za svoja dela morati da odgovaraju,“ zaključuje Miketić.

Naglasio je da nakon objavljivanja snimka ulaza zgrade u kojoj živi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom sad svako zna njegovu adresu, a da mu je ćerka i pre toga bila napadnuta.

Miketićev advokat Jovan Rajić je rekao da se u prorežimskim medijima pojavljuju materijalne neistine, poput one da svako može da za 20 minuta kod policije proveri ko je sve prijavljen u njegovom stanu, jer je to podmetačina.

On je istakao da je druga stvar što je prijavljivanje lica na sopstvenoj adresi komplikovana procedura, treba lična karta vlasnika, dokaz o vlasništvu, ponekad i potvrda o plaćenom procesu, a to znači da se neko ne može ni slučajno prijaviti po kratkom postupku.

Rajić je rekao da će Miketić podneti krivičnu prijavu protiv odgovonog lica iz MUP-a koje je dalo prijavu boravišta toj ženi, ali i protiv nje, jer je pristala da dobije lažnu adresu. On je najavio da će Miketić dostaviti sve dokaze Tužilaštvu i policiji, kako se takve stvari više ne bi ponavljale.