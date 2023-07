Miketić Gašiću: Šta je sa istragom o Šapićevim pretnjama

Foto: Vladimir Šporčić

4. 7. 2023. / 11.22

Nakon što je javno pozvao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić da demantuje tvrdenje da je pretio vlasnici restorana “Košnica” ili da podnese ostavku, narodni poslanik Đorđe Miketić ovo pitanje pokrenuo je i u Skupštini Srbije.

Miketić je tražio informacije od ministra policije Bratislava Gašića šta se dešava sa istragom u vezi sa, kako je naveo, pretnjama koje je Šapić uputio jedno ženi.

"Pitanje za ministra policije. Prošle nedelje uputio sam dopis na koji mi niste odgovorili. Pitao sam da li je na snimku koji mi je ostavljan, a na kojem se čuje glas gradonačlenika kako upućuje pretnje ženi i njenoj deci. Na snimku se čuje "Ti si ugrožena, sama si to tražila". Pitanje je vrlo jednostavno i molim da se na to pitanje odgovori što pre, odgovorite što pre i bez vrdanja. Nema više prostora za izvlačenje. Kako sam saznao ona je sama podnela krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Šapića. Prema mojim saznajima Šapić je izašao iz svog stana, kupio sim karticu i tako je pozvao. U krivičnoj prijavi rekla je da je uplašena. Ministre Gašića, šta je urađeno za 8 meseci, ovo je hitno. Znam da znate odgovor, pa šta ako je gradonačelnik iz SNS i ako je to Šapić", upitao je Miketić.

Prošle nedelje na konferenciji održanoj ispred Skupštine grada, Miketić je zatražio od gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da demantuje snimak na kom se čuju pretnje vlasnici restorana “Košnica” ili da podnese ostavku ukoliko je on na snimku.

On je tada rekao i da želi javno da postavi pitanje gradonačelniku – da li se njegov glas nalazi na ovom snimku?

U svom obraćanju medijima citirao je čoveka sa snimka: "Ti si ugrožena. I deca. Sama si to tražila".

Miketić je naveo da je snimak nastao u decembru prošle godine, kao i to da o svemu postoji zapisnik policije koja je evidentirala ove prijavljene pretnje.

U Skupštini Srbije danas je nastavljena rasprava o smeni ministra policije Bratislava Gašića.