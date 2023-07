Mik Džeger napunio 80 godina, a kamenje se i dalje kotrlja

Foto: AP Photo/Manu Fernandez

27. 7. 2023. / 10.42

Jedno od najvećih imena u istorije rok muzike, neponovljivi Mik Džeger, juče je proslavio jubilarni osamdeseti rođendan, a kao poklon fanovima The Rolling Stones predstavili su reizdanje čuvenog albuma " Forty Licks”!

Kolekcija koja broji 40 najvećih hitova legendarnog benda je prvi put dostupna u digitalnom obliku, a u petak 28. jula će biti objavljena limitirana serija albuma u CD formatu, kao i ograničen broj crnih vinil ploča u raskošnom pakovanju.

Antologijsko izdanje broji numere koje su svojevremeno bile na samom vrhu muzičkih top lista i postavile nove umetničke standarde poput "Satisfaction”, "Miss You”, "Brown Sugar”, "Paint It, Black”, "Honky Tonk Women”, "Get Off Of My Cloud” i "Angie”.

"Od ‘nemogućih dečaka’ s početka karijere, Stonsi su postali miljenici današnjeg svetskog političkog, ekonomskog i umetničkog džet-seta. To je i logičan završetak puta koji su sami krčili, puta na kome im je malo toga bilo poklonjeno. Dokle god su Stonsi tu, postoji potvrda da je rokenrol živ.

Pročitajte ceo tekst Šezdeset godina Stonsa: I can’t get no satisfaction

Paradoksalno je da Mik Džeger uopšte nije bio rocker. Nije bio ni mod, ni skinhead. On je oduvek bio boem, na neki način antiutopijska slika onoga što Amerikanci obično nazivaju "narodnjakom". Za razliku od Džona Lenona, Pola Mekartnija, pa i Boba Dilana, njegove ambicije nije zagolicao Elvis Prisli – njegov bes, drskost i prkos nisu bili refleksija ekonomskog usuda – želja za uspehom bila je način za bekstvo od njega.

Pročitaje ceo tekst Ironija i ekstaza

