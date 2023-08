Metro: Zna se kad će prvi voz, ne zna se kad tačno kreće kopanje

Foto: Tanjug/Beoinfo

3. 8. 2023. / 9.56

Kad bi se pravilo istraživanje šta su to političari najviše puta obećali Beograđaniam, izgradnja metro, ako ne na prvom, onda bi se našla među prva tri mesta. Da se na gradnji metroa radilo koliko se o njemu pričalo, vrlo verovantno bi Beograd imao bar jednu liniju.

Prema poslednjim izjavama zvaničnika, prvi voz ispod Beograda trebalo bi da prođe za pet godina. Poslednje što je uzbrukalo javnost oko igradnje metro jeste šta će biti sa Bajlonijevom pijacom ispod koje je planirano da prolazi linija metro i da tu bude jedna metro stanica.

Prema nedavno objavljenom planu, osim izgradnje metro stanice u planu je i potpuna rekonstrukcija pijace, kao i izgradnja pozemne garaže. Iz pokreta Ekološki ustanak upozoravaju da čuvenu stogodišnju beogradsku pijacu planiraju da pretvore u tržni centar, pod izgovorom izgradnje metro stanice.

Iz Grada poručuju da će pijace Bajloni dobiti novi, moderan izgled. Direktor Beogradskog metroa i voza Andreja Mladenović rekao je za RTS da će pijaca u periodu izgradnje stanice morati da bude zatvorena, ali ne pre kraja sledeće godine.

"Mi ćemo stanicu i garažu sigurno raditi u otvorenom iskopu. Šta to znači? To znači da će to biti jedna velika rupa koja će morati da se gradi više meseci i u tom periodu će pijaca morati da bude zatvorena, odnosno dislocirana na neko obližnje mesto", ističe Mladenović.

Sve već kasni

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da još nije potpisan ugovor o izgradnji depoa za metro na Makiškom polju, iako je inicijalni rok bio februar 2022. godine.

Jovanović je dodao da to predstavlja probijanje najavljene dinamike od čak godinu i po dana, i to već u najranijoj fazi gradnje metroa.

Direktor CLS-a, koji je i nekadašnji gradski odbornik, naveo je da je ministar finansija Siniša Mali u novembru 2021. godine, prilikom potpisivanja ugovora za nasipanje Makiškog polja, izjavio da će ugovor za izgradnju depoa biti potpisan u februaru 2022. godine, a da će te iste godine u novembru početi i radovi na njemu.

"Ovakvo probijanje rokova ukazuje na loše planiranje radova, slabu koordinaciju između republičke i gradske vlasti, ali i na verovatne probleme sa finansiranjem projekta“, kazao je Jovanović.

Pročitajte još Od ničega do nigde i nazad

Andreja Mladenović kaže da je u planu da narednih meseci bude potpisan ugovor za izgradnju Depoa, za pristupne saobraćajnice i da budu naručene krtice.

Sa potpisivanjem ugovora za izgradnju Depoa se kasni, pošto je rok bio februar 2022. godine, ali Mladenović ističe da sama izgradnja Depoa ne pomera nijedan datum, pošto je Depo izdvojen iz prve linije.

"Mi ćemo u toku avgusta meseca potpisati ugovor sa Pauer Čajnom za izgradnju i projektovanje, znači konstruktivni deo samog depoa", navodi Mladenović.

Još se ne zna kad kreće kopanje

Trebalo bi da kopanje počne krajem 2024. ili početkom 2025. godine.

Prema planu, do kraja godine biće rešeni imovinsko-pravni odnosi i uklanjeni svi objekti koji se nalaze na mestima gde će se graditi stanice metroa, a biće ih 21.

Na jednoj od narednih sednica Skupštine grada biće usvojena i plan za drugu trasu linije metroa, od Bežanijske kose do Mirijeva.

Prilikom planiranja, napominje Mladenović, gledalo se da se maksimalno izbegne zatvaranje saobraćajnica.

"Što se tiče same prve linije metroa, imaćemo minimalno zaustavljanje saobraćaja. Ono što je sigurno, to je Trgovačka ulica i stanica u Trgovačkoj. To je jedna od prvih stanica koja će se sigurno graditi", navodi Mladenović.

Mašine koje kopaju, krtice, objasnio je Mladenović, biće položene na dva mesta – Bele vode i Pančevački most.

"One će krenuti jedna ka drugoj i negde kod Sajma bi trebalo da se susretnu pri kraju 2027. godine", kaže Mladenović.

Prema njegovim rečima, saobraćajnice će delimično biti uzurpirane na stanicama kod Sajma, Banovog brda, Ade Ciganlije, Mostarske petlje.

Nikakvog zaustavljanja saobraćaja neće biti, dodao je, kod Savskog trga, Trga Republike, Bajlonijove pijace.

B.G./RTS/FoNet