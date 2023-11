Meso sve skuplje zbog afričke kuge svinja

Foto: Unsplash

30. 11. 2023. / 10.08

Nakon pojave afričlke kuge kod domaćih svinja na područjima u Srbiji u oktobru, u 29 mesta je prestala ova pojava. Ipak, u novembru je na još četiri područja objavljena epidemija kuge kod domaćih svinja.

Prema podacima Ministarstva privrede, na 17 područja je zabeležen prestanak kuge kod domaćih svinja.

Sve ovo, kao i veća potražnja za mesom zbog slavskih trpeza uticalo je na tržište mesa, pa su skočile cene prasećeg i jagnjećeg mesa.

Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima početkom meseca, dominantna cena prasadi je iznosila 450 dinara za kilogram, dok je otkupa cena jagnjadi iznosila 500 dinara u klanicama na području Šapca.

Kako su se slave bližile cene prasića i jagnjića su se izjednačile i dostigle 500 dinara, sa tenedencijom rasta prasećeg mesa zbog manjka na tržištu i povećane potražne uslovljene praznicima.

Za prase od 20 kilograma treba izdvojiti oko 14.000 do 15.000 dinara.

Prasad skuplja za 60 odsto

Kako pokazuju podaci Instituta za primenu nauke u poljoprivredi cena prasadi je u odnosu na prethodni mesec viša za oko 200 dinara ili preko 60 odsto. Kada su u pitanju tovne svinje, u zavisnosti od kategrorije grla, ove nedelje je za njih bilo potrebno platiti od 240 do 300 dinara, dok je za krmače za klanje bilo potrebno izdvojiti 230 dinara po kilogramu. To je u odnosu na ceo prethodni mesec povećanje od deset do 50 dinara.

Najčešća otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je ove nedelje čak 550 dinara po kilogramu u klanicama, barem na području Šapca i okolnih mesta, pokazuju podaci Instituta.

U klanicama na području pčinjskog regiona takođe se beleži još skuplji otkup tovnih svinja, gde je dominantna cena 290 dinara po kilogramu.

Ove nedelje na stočnoj pijaci u Čačku desio se pad cena prasadi do 25 kilograma, dok su cene tovnih svinja i krmača za klanje bile više, pokazuju podaci.

Klaničari sa područja šumadijskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali prasad telesne mase, od 16 do 25 kilograma, obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje.

Tokom oktobra, na pojedinim pijacama je bila zabranjena trgovina ovim životinjama zbog pojave Afričke kuge svinja, koja je samo tog meseca zahvatila šest područja sa domaćim svinjama, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Tako je, prema podacima koje je objavio Institut za primenu nauke u poljoprivredi početkom oktobra, na rast cena svinja i prasadi uticala je pojava Afričke kuge svinja.

Takođe, u novembru je do sada na još četiri područja objavljena epidemija kuge kod domaćih svinja.

Z.S/Fonet/Nova ekomonija

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com