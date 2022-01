Međustranački dijalog: Ista priča, kraće rastojanje

SPREMNOST DA ČUJE ARGUMENTE: predsednik Vučić danas sa EP

28. 1. 2022.

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) Tanja Fajon i Vladimir Bilčik, kao i njihove bivše kolege Eduard Kukan i Knut Flekenštajn sastali su se danas u Beogradu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, predsednicom Vlade Anom Brnabić, kao i članovima Privremenog nadzornog tela za praćenje medija i nezavisnih institucija u kampanji.

Predsednik Narodne Skupštine (NS) Ivica Dačić danas se ponovo sastao sa njima, iako su juče već održali sastanak, a iz njegovog kabineta je saopšteno da su posrednici EP u međustranačkom dijalogu istakli da 16 konkretnih mera za poboljšanje izbornih uslova i medijskog prostora dogovorenih tokom tog dijaloga moraju u potpunosti da se implementiraju.

"Bilo kakva nepotrebna odlaganja implementacije ugrožavaju efikasnost dogovorenih mera uoči predstojećih izbora.“

Takođe su istakli da "zabrinjava činjenica da vanparlamentarna opozicija ostaje kritična prema sprovođenju mera".

Ova ocena se odnosi na jučerašnji sastanak sa delom van-parlamentarne opozicije kome su prisustvovali predstavnici Narodne stranke, Zajedno za Srbiju, Pokreta Slobodnih građana i Demokratske stranke (DS). Iz Stranke Slobode i pravde niko nije došao, a kako je Đilas rekao, nisu ih ni zvali nakon što se on, ranije, u javnosti negativno izrazio o njima.

Kako je preneo Kabinet predsednika, Vučić je naglasio da je od početka pregovora pokazao spremnost i volju da sasluša sve argumentovane predloge i da je mnogo toga već urađeno u cilju unapređenja izbornih uslova.

Privremeno nadzorno telo upravo je jedan od ranijih ustupaka vlasti tokom dijaloga, a sastojaće se od šest članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i isto toliko koje predlaže opozicija. Drugi “izlazak u susret” bio je da opozicija ima svoje predstavnike u Republičkoj izbornoj komisiji.

Prvi čovek DS-a Zoran Lutovac istakao je juče da “sama promena pravila ne znači ništa”, ako oni koji bi trebalo da sprovode pravila, to ne rade. Takođe je dodao da “ne vidi smisao” formiranja paralelnog tela REM-u, ako će u njemu ponovo sedeti članovi REM-a.

Prva faza međustranačkog dijaloga započeta je još pre prošlih parlamentarnih izbora, ali je odgođena zbog pandemije. U drugoj fazi koja je počela prošle godine, opozicija se od starta podelila na one koji žele da pregovaraju uz prisustvo članova EP-a i one koji smatraju da su izbori unutrašnja stvar Srbije, te da stranci nemaju šta tu da traže. U julu su započeti razgovori sa posredovanjem EP, ali se sve svelo na to da opozicija iznosi probleme, posrednici slušaju, a vlast tera po svome.

Već u septembru opozicija okupljena oko Stranke slobode i pravde napušta dijalog, uz obrazloženje da njihovi predlozi nisu uzeti u razmatranje. Sa druge strane, partije okupljena oko desnog političkog spektra nastavile su pregovore samo sa predstavnicima vlasti.

Odlazeći iz Beograda, EP su zaključili da je potrebna dalja reforma da bi se konsolidovala parlamentarna demokratija Srbije i naveli da su spremni da podrže te napore posle izbora.

F.M./FoNet

