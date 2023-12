Mediji uporno sa mreže X citiraju lažnog Nestorovića

Vitez reda zmaja: Dr Branimir Nestorović

Foto: Tara Radovanović/Tanjug

26. 12. 2023. / 8.54

Posle protesta u nedelju koji su završeni intervencijom policije, više medija prenelo je tobožnju izjavu dr Branimira Nestorovića da smo svedočili "pokušaju Majdana".

"Možemo da se ne slažemo sa vlašću, ali država ne sme da se ruši po nalogu određenih službi. Novi 5. oktobar nećemo dozvoliti u Srbiji", pisalo je na nalogu @‌drBranimir koji na mreži X prati oko 21.000 ljudi.

Tu "izjavu" su preneli brojni mediji, poput FoNeta, "Politike“, "Večernjih novosti“ ili "Nedeljnika“.

Kontroverzni lekar Nestorović, najveći hit prethodnih izbora koji sa svojim pokretom može da bude odlučujući tas na vagi u Beogradu, više puta je ovih dana davao slične izjave.

Tako je za TV Informer rekao da smo gledali "majdanizaciju", to jest "pokušaj nasilnog rušenja vlasti". Pozvao je da se mediji i ekipe "koji to rade" proglase stranim agentima i procesuiraju.

Prijavljivao tužilaštvu

Dan kasnije je za Sputnjik rekao da nije bilo Majdana, već "štih-probe" na ulicama Beograda.

Ali je i ponovo demantovao da nalog na društvenoj mreži X pripada njemu.

"Ja sam to demantovao više puta i mi smo zvanično demantovali da je to moj Tviter nalog. Na konferenciji za medije podelili smo papir gde smo izričito naveli koji su naši Tviter nalozi, i lični, i pokreta", rekao je on za ruski medij.

"Znate i sami kako to izgleda na mrežama. Kao što ne mogu da se izborim ni sa desetinama lažnih reklama za neke čudotvorne preparate koje ja kao reklamiram. Prijavljivao sam to i policiji i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. To je skoro nemoguće istrebiti. I onda se pomiriš sa tim da se to tako dešava", kazao je Nestorović.

Dobro "skida" Nestorovića

Istina, ako i nema veze sa njim, nalog @‌drBranimir pomno prati Nestorovićeve poteze i promoviše svaki njegov intervju i izjavu. Ali, očigledno i sam sklapa izjave koje nisu baš na taj način date.

Takva praksa inače nije ništa novo na društvenim mrežama. Mnogi profili na Fejsbuku ili Tviteru izdaju se za ljude koji su popularni u javnosti, čije se izjave i citati dele i prenose. Ranije je recimo i istoričar Milan St. Protić demantovao da ima nalog na Tviteru.

Tako lažni Nestorović, uz pomoć medija, unosi još više zabune u ionako zbunjujuće izjave iz tabora ovog lekara. Oni odlažu odluku da li će podariti većinu Naprednjacima u Beogradu, dok javnost nagađa da li je sve to samo predstava u režiji Aleksandra Vučića.

Ranije je Nestorović govorio i o navodnim "šestocifrenim ponudama" njegovim odbornicima od nekih stranaka, ali nije pominjao SNS.

Dodao je da bi oni koji prelete u drugi tabor bili "idioti" jer će njegov pokret samo da raste.