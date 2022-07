Medij u službi “službe”: Kako BIA uređuje novine

Spavaš li mirno pripadniče BIA: Situaciona soba

25. 7. 2022. / 17.36

"Usraćemo ti se u život", zapretili su svojevremeno agenti BIA radniku beogradskog aerodroma Konstantinu Katiću, koga su nelegalno priveli i zadržali, te pretnjama pokušali da iznude priznanje da je uputio pretnje predsedniku SNS i Srbije Aleksandru Vučiću.

Za razliku od Katića, koji je imao vremena da obavesti svog advokata, stanovniku Zemuna koji se nekad zvao Igor Vukotić, a sada ima drugo ime i prezime, BIA se u decembru 2020. godine stvarno "usrala u život" . Tada je na naslovnoj strani dnevnog lista Blic "ekskluzivno" objavljena njegova biometrijska fotografija iz lične karte kao jednog od vođa kriminalnog crnogorskog "škaljarskog klana" koji je u Beogradu, a da je za njegovu glavu raspisana nagrada od milion evra.

Agencija FoNet je u nedelju objavila ispovest bivšeg Igora Vukotića, čoveka koji je promrenio ime i prezime iz razloga da ga ne bi neko likvidorao. Inače, nikad nije imao ni prekršajnu, a pogotovo ne krivičnu prijavu, ratni je veteran koji je, mimo svoje volje, ratovao za državu Srbiju, ili tadašnju SRJ.

FoNet je došao u posed sudskih presuda i drugih dokumenata iz kojih se vidi da je, što je potvrđeno, njegova fotografija i sve ostalo Blicu dostavljeno iz BIA. Novinarka autorka teksta pred sudom je rekla da je fotografiju i čitavu kriminalnu šemu "škaljarskog klana" dobila iz BIA – vrlo važno je shvatiti kontekst, ne iz "izvora iz BIA" – nego je jasno rekla iz BIA. Slično je ponovio i tadašnji glavni urednik lista, koji se opravdao da se podaci dobijeni iz BIA ne proveravaju, već se uzimaju zdravo za gotovo.

U Srbiji se, u novinarskim krugovima, oduvek pričalo za koje kolege se sumnja da rade za državnu bezbednost – ovoga puta se sudskom presudom Višeg suda u Beogradu broj 11 PZ 1/21 to potvrdilo, pa je Blic kažnjen. A advokat je tražio da se ta kompanija oslobodi plaćanja, nego to treba da uradi državni organ BIA, jer su od njih dobijeni podaci. Kako je bilo porodici "bivšeg" Igora Vukotića, njegovoj majci koju su komšinice to jutro popreko gledale i njegovoj deci sutradan u školi, suvišno je govoriti.

Ono što je izvesno – nakon što su krajem januara 2021. godine mediji objavili priču o tom slučaju, angažovala se Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, istražila čitavu stvar i dostavila informaciju – ulaz u personalni dosije građana nije urađen iz MUP, nego iz BIA. MUP, naime, ima personalizovane kartice za pristup sistemu, a BIA ima i nepersonalizovane. O ovom slučaju, sudski rešenom, BIA nije našla dostojno da odgovori sudu.

"Spavaš li mirno, pripadniče BIA, koji primaš platu iz mog džepa, po čijem nalogu i zašto si to uradio, šta bi bilo da su me likvidirali, ko bi brinuo o moje dvoje dece", zapitao je bivši Igor Vukotić.

