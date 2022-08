Marko Mihajlović: Europrajd nije otkazan

Država ne može da otkaže Europrajd: Marko Mihajlović

Foto: Medija centar

27. 8. 2022. / 12.00

"Europrajd nije otkazan. Država ne može da ga otkaže, možemo samo mi. Država može samo da proba da ga zabrani“ kaže za portal "Vremena“ Marko Mihajlović, direktor Beograd Prajda.

Podseća da bi otkazivanje Prajda, što je danas najavio predsednik Aleksandar Vučić, "bilo kršenje tri odluke Ustavnog suda iz 2011, 2012, i 2013. godine, kad je poništio zabrane Parade ponose koje je donela država.“

"Dakle, Europrajd će u Beogradu biti održan 17. septembra u 19 časova ispred Narodne skupštine“, kaže Mihajlović.

Dodaje i da su inostrani učesnici i predstavnici vlada već odavno rezervisali dolazak i da ga neće otkazati.

"Za ovih pola sata koliko je prošlo od Vučićerve objave niko mi se nije javio, ali mislim i da neće zato što nema potrebe – Europrajda će biti“, kaže Mihajlović.

Naglašava. "Ne znam zašto je predsednik dao takvu izjavu, on odlično zna da je to protiv Ustava“.

Takođe, kaže Mihajlović, "biće zanimljivo videti kako će Vučić ili bilo ko, uspeti da pored premijerke Ane Brnabić pripadnice LGBT populacije, zabrani Europrajd.“

Aleksandar Vučić je danas na konferenciji za novinare rekao da će "oni (premijerka i članovi Vlade) obrazložiti sve to u skladu sa kojim zakonom, biće otkazana ili odložena Parada ponosa zakazana za septembar mesec, ili kako se već to zove.“

Kao razlog naveo je da " ne možemo u ovom trenutku, kada imamo i Otvoreni Balkan i krizu na Kosovu, i pravo da vam kažem, nemamo kud da se pomerimo.“

"Ugrožavamo pravo manjine, ali u ovom trenutku je država pritisnuta mnogim problemima, jer imamo problema sa sušom, svim policijskim mogućim stvarima, od svih kriza koje imamo… Prosto, nije u pitanju da li su oni jači, jednostavno, u jednom trenutku ne možete sve da postignete, i to je to. U neko drugo, malo srećnije vreme, kada bude manje laži“, naglasio je Vučić.

Kazao je i da "neće da govori koliko je laži izneto“ tokom poslednjih dana o Europrajdu i najavljenim "porodičnim šetnjama“.

"Kako će homoseksualci da napadaju manastire, bogoslovije….A te litije predvode raščinjeni monasi… Drže po jednu ikonu u ruci… Sve teatar apsurda“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ima mnogo ljudi koji iskreno veruju da je "reč o velikom zlu“. A za one koji kažu – to nam je jednako važno, zato moramo da se okupimo, kao i Kosovo, tim rodoljubima da kažem – sram vas bilo, poručio je.

"Pa jer vam toliko malo Kosovo vredi, kad vam je neka parada ista što i Kosovo. Sram vas bilo“, dodao je.

Pomenuo je i političke partije "koje žive na mržnji koju šire protiv homoseksualaca“.

"To im je jedini politički program, ništa drugo nemaju da kažu. Meni se te manifestacije nikada nisu dopadale, ali kao normalan građanin – baš me briga, taj jedan dan, gledam fudbal, košarku, ili čitam knjigu. Ti ljudi su naša braća, naše sestre, naši roditelji, a samo se pravite da to ne vidite“, izjavio je Vučić.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com