Malinari upozoravaju: Cena maline danas ista kao 2008. godine

Foto:Tibor Labanc

4. 8. 2023. / 12.38

Tokom jula malinari su ponovo održali nekoliko protesta i privremenih blokada puteva, u Arilju i kod Bajine Bašte, jer su nezadovoljni ponuđenom cenom maline. Ovogodišnja cena je praktično ista kao i pre 15 godina, odnosno 2008. godine kada su troškovi proizvodnje bili daleko manji nego danas, pa je nerealno da se taj posao isplati, piše Nova Ekonomija.

Berba se polako bliži kraju, ali rešenja za nisku cenu maline, koja je, kako tvrde malinari dovoljna samo da pokrije troškove njene proizvodnje, nema ni na pomolu iako su troškovi proizvodnje čak veći nego prošle godine kada je cena maline bila od 500 do 630 dinara po kilogramu.

Primera radi, samo je veštačko đubrivo ove godine bilo skuplje nego prethodne.

"Tri evra bi bila prihvatljiva cena, prva klasa sorte miker plaća se 220 dinara za kilogram. Ljudi više neće da rade“, kaže za Novu ekonomiju Radoje Rogić iz Užica koji svoje malinjake ima na površini od jednog hektara u selima Vrutci i Ponikve, na obroncima planine Tare.

Najbolji rod maline je prema rečima Radoja Rogića bio 2015. godine kada je iznosio 13,5 tona, po ceni od 251 dinar za kilogram.

"Ova cena maline je ista kao i 2008. godine, kada je iznosila 205 dinara za miker i 190 dinara za sortu maline vilamet. Međutim, 2008. godine cena đubriva tipa ‘kan’ je bila od 22 do 28 dinara za kilogram, a sada je od 80 do 100 dinara za kilogram, jara kompleks je sada 180 dinara za kilogram, a dnevnice berača bile su od 1.200 do 1.500 dinara“, kaže sagovornik Nove ekonomije.

Ceo tekst pročitajte na Nova Ekonomija.

M.J. / Nova Ekonomija

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com