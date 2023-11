Mali: Sledeće godine bez poskupljenja struje i gasa

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

U danu kad je struja poskupela za osam, a gas za deset odsto, i kad su i zvanično rapsisani vanredni izbori, ministar finansija Siniša Mali izjavio je da sledeće godine ovi energenti neće poskupeti.

Kako je danas rekao, sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, sa kojom je prethodne dve nedelje razgovarano, nije dogovarano nikakvo poskupljenje struje i gasa.

"To je dobra vest za građane Srbije, da toga nema, kao što je bilo u lanjskim ciljevima za ovu godinu. Što se struje tiče, naš naglasak će biti na restrukturiranju EPS-a, ali bez ikakvih naznaka za povećanjem cene struje. Isto važi i za gas, a brine nas samo posebna taksa za tranzit gasa kroz Bugarsku. Videćemo kako ćemo prema tome da se odredimo", rekao je Mali na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije.

Kazao je da će, i pored ovogodišnjih poskupljenja struje, inflacija u oktobru biti jednocifrena.

Šta bi još moglo da poskup?

Ekonomski analitičar i kolumnista "Nove ekonomije" Bogdan Petrović za N1 podseća da su ova poskupljenja deo aranžmana sa MMF-om, i da će ona dovesti do rasta cena drugih proizvoda i usluga.

Petrović je u Novom danu TV N1 podsetio da je cena struje dosta dugo bila depresirana, što Elektroprivredi Srbije (EPS), kako je istakao, nije omogućavalo nikakve investicije.

"Desila se i havarija krajem 2021, što je napravilo ogromne gubitke EPS-u. Po sadašnjoj ceni struje EPS ima relativno veliku dobit, i ako bi samo tako gledali, struja ne bi morala da poskupljuje. Mora se uzeti u obzior da EPS mora da sprovede velike investicije koje se mere milijardama evra“, ukazao je Petrović.

Kako je dodao, to jeste udar na budžet građana, naročito što struja i gas poskupljuju u kontinuitetu. Pritom će poskupljenje gasa, prema njegovim rečima, indukovati poskupljenje usluge centralnog grejanja za sedam do osam odsto, a poskupljenje struje dovešće do rasta dobara koji se proizvode u Srbiji.

"Gas može da poskupi još mnogo više. Za raliku od struje koju samu proizvodemio, mi gas uvozimo. Bugarska je 13. oktobra uvela taksu na gas, koja bi mogla da podigne cenu gasa koju mi plaćamo za 30 odsto“, upozorio je Petrović.

To će, kako je istakao, na kraju opet platiti građani ili kroz novo poskupljenje gasa ili iz budžeta.

