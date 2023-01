Male boginje: Preti epidemija zbog nedovoljne vakcinacije dece

Foto: Wikipedia.org

Neko je nekom jednom rekao da MMR vakcine izazivaju autizam kod dece. Mada je ova tvrdnja opovrgnuta u bezbrojnim naučnim radovima, zbog te i drugih predrasuda mnogi roditelji u Srbiji odbijaju da svoju decu vakcinišu, pa nije prvi put da Srbiji preti epidemija malih boginja.

Još pre pet godina je u tekstu Neman je pred vratima epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović u "Vremenu“ upozoravao da se na društvenim mrežama, gde su antivakcinalisti veoma aktivni, stalno pojavljuju strani i domaći lekari koji su "dokazali" povezanost MMR vakcine i autizma što su, međutim, besmislice koje se svode na mračnu svetsku zaveru.

Profesor Radovanović je tada objasnio da su male boginje pre uvođenja obavezne vakcinacije 1971. bile zaraza koja je do puberteta pogađala skoro svaku osobu. A posle dve doze vakcine (u drugoj godini i pred polazak u školu), nivo antitela u serumu pokazuje da je preko 99 odsto vakcinisanih zaštićeno od zaušaka i rubeole, a 98,9 odsto od malih boginja. Trajanje vakcinacijom stečene otpornosti prema malim boginjama meri se decenijama, a veruje se i da je u ogromnom broju slučajeva doživotna.

Šta biva kada se deca ne vakcinišu

Za to šta se dešava kada se deca ne vakcinušu poučan je primer Bosne i Hercegovine, govorio je profesor Radovanović . Tamo je za vreme rata bio opao broj vakcinisanih, pa je tokom narednih godina dolazilo do manjih epidemija malih boginja, zaušaka i rubeole (crvenke), ali su masovne epidemije nastupile tek 10 do 20 godina kasnije sa blizu 10.000 obolelih od malih boginja (6000 u Federaciji i skoro 4000 u Republici Srpskoj).

Problem je što dete koje iz medicinskih razloga ne može da primi MMR vakcinu ima mnogo više razloga da se plaši morbila nego gripa – gripozno dete može da zarazi dvoje, a dete zaraženo morbilama može da zarazi 12 do 18 dece bez imuniteta. Ova bolest u pojedinim slučajevima može može da dovede do ozbiljne upale mozga i smrtnog ishoda.

Kao u vreme Čika Jove Zmaja kada su vladale zarazne dečje bolesti od kojih su deca umirala. Bolest, bol, smrt i patnja tema su njegovog dela Đulići uveoci – njegova deca preminula su od zaraznih bolesti do treće godine života. Zahvaljujući vakcinama, danas deca više ne umiru od gotovo zaboravljenih zaraznih dečijih bolesti poput difterije, tetanusa, malih boginja, dečje paralize, a današnji pedijatri bi mogli da ih prepoznaju samo iz udžbeničkih opisa i sa slika, a ne na osnovu ličnog iskustva, pisalo je "Vreme“ u tekstu Vakcine su žrtve svog uspeha.

A onda su internet i antivakcinalni lobi naneli ogromnu štetu tvrdeći da MMR vakcina izaziva autizam, što epidemiolozi uporno i glasno negiraju. "Roditelji su zbunjeni porukama iz nekredibilnih izvora sa društvenih mreža, dobijaju neubedljive poruke od nesavesnih pedijatara i pojedinaca iz stručne javnosti", govorila je za "Vreme" epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Ivana Begović Lazarević.

Sve manji broj vakcinisane dece

"Nije pitanje da li će nam se vratiti morbili, već je samo pitanje kada. Ja se ne bih iznenadio da to bude vrlo brzo, a roditelji treba da budu svesni da je njihovo dete ranjivo, ako nije dobilo na vreme vakcinu", naglašava za RTS prof. dr Miloš Marković iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

A kada dođe do epidemije malih boginja, bolest se vrlo brzo širi u populaciji koja nije vakcinisana ili nije prebolela bolest. "Mi smo imali jednu takvu situaciju baš pred pandemiju. Na žalost, imali smo 15 smrtnih slučajeva, veliki broj hospitalizovanih", kaže dr Dragoslav Popović iz Udruženja za javno zdravlje Srbije.

"Ja ne znam šta izaziva autizam, ali je sigurno da to ne izaziva MMR vakcina. Zašto ja to mogu sigurno da kažem? Zato što je cela priča počela relativno davno, pre više od 20 godina, jednim tendencioznim radom, gde je iznesena ta tvrdnja, a uopšte nije bila potkrepljena. I onda su usledile studije i studije, ispitivanja i ispitivanja na ogromnom broju dece u relevatnim zemljama sa dobrim medicinskim sistemom. Ni u jednoj jedinoj, ova vakcina nije povezana sa autizmom", kaže prof. dr Miloš Marković iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Lekari upozoravaju da odbijanjem vakcinacije roditelji ugrožavaju svoju, ali i tuđu decu koja zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da prime vakcinu.

