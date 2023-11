London: Najmasovnije propalestinske demonstracije, na ulicama 300.000 ljudi

Londonska policija je saopštila da oko 300.000 ljudi prisustvuje propalestinskom protestu pozivajući na prekid vatre u Gazi – najvećem skupu takvog tipa od početka rata između Izraela i Hamasa, prenosi BBC.

Policija je navela i da je uhapsila 92 osobe u centru Londona, članove krajnje desničarske grupe koja se protivi propalestinskom maršu koji se održava u gradu.

Policija je saopštila da je izvršila hapšenje kako bi sprečila sukobe između dve grupe, preneo je Rojters.

Stotine hiljada demonstranata krenulo je u propalestinski protestni marš u centru britanske prestonice.

Demonstranti nose baklje u bojama palestinske zastave i skandiraju "Stop bombardovanju Gaze“.

Današnje demonstracije, koje se održavaju svake subote od početka sukoba Izraela i Hamasa, najmasovnije su do sada.

Prethodno su se policijske snage suočile sa desničarskim kontrademonstrantima u Vajtholu. Kontrademonstranti su u kineskoj četvrti bacali flaše i pirotehnička sredstva na policajce. Jedan muškarac je uhapšen zbog sumnje da je posedovao nož, a drugi zbog posedovanja palice.

Policajci su ukupno do sada oko 92 kontrademonstranta od kojih je velika grupa privedena u ulici Bridž, odmah pored Vestminsterskog mosta. Policajci kažu da prate "različite grupe" koje se kreću od Vajthola ka drugim delovima centralnog Londona.

Među kontrademonstrantima postoje grupe krajnje desnice – grupe muškaraca koje prate osnivača Engleske Odbrambene lige Stivena Jakslija Lenona, poznatog kao Tomi Robinson, viđene su ranije. On je poznati aktivista ekstremne desnice.

Londonska policija je saopštila da su njeni pripadnici bili suočeni sa nasiljem od strane kontrademonstranta, koji su bacali flaše i druge projektile.

Na platformi X policija je objavio video na kojem se vidi kako kontrademonstranti guraju policajce i skandiraju: "Nisi Englez, nisi Englez, nisi više Englez".

There is a remembrance event underway at the Cenotaph. Officers have prevented those not involved getting onto Whitehall so it can take place without disruption, as we committed.

They have faced unacceptable violence, including people throwing missiles and a metal barrier.… pic.twitter.com/tHnnKyRrKL

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023