Lider Dveri Boško Obradović: Podnosim ostavku, ali ostajem u politici

22. 12. 2023. / 15.00

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da sutra podnosi ostavku na mesto lidera stranke. Obradović je prvi lider neke stranke koji je posle ovih izbora konkretno rekao da će zbog loših izbornih rezultata podneti ostavku.

Takođe je istakao da se ne povlači iz politike i smatra da je ono što predstavljaju Dveri najbolje za Srbiju, kao i da će ostati u tom pokretu.

"Ja ću sutra imati konferenciju za medijd u sedištu srpskog pokreta Dveri, gde ću analizirati naš izborni rezultat i preuzeti odgovornost. To znači da ću podneti ostavku na mesto predsednika Dveri, jer ne možete imati loš izborni rezultat a ostati na čelu političke organizacije. To je elementarna etika, to je moral u politici. S obzirom da se Dveri i ja od početka zalažemo za moral, vreme je da to sada pokažemo i na sopstvenom primeru“, poručio je Boško Obradović za N1.

On je kazao da je, posle 12 godina bavljenja politikom, napadan i vređan od režimskih i drugih medija, a da nije proveo ni sekund na vlasti.

"U Srbiji su pobedili prevaranti. Srbija je zemlja koja želi prevarante“, naveo je.

Lidera socijalista Ivice Dačića je u izbornoj noći nakon što su obajavljeni preliminarni rezultati rekao da SPS-u treba novi lider, ali nije decidirano rekao da će se povući sa čela stranke.

Funkcionerka Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izajvila je da će se zbog lošeg rezultata povući iz politike.

I Ivana Parlić, potpredsednica Narodne stranke, saopštila je na svom Instagram nalogu da se povlači iz politike, nakon što njena stranka na decembarskim izborima nije prešla cenzus.

Kako je "Vreme" pisalo, u uređenim demokratskim društvima rok trajanja političara je vezan za uspeh ili neuspeh, iz politike se političari povlače, ili silaze sa vlasti, ako se dovedu u vezu sa nekakvim aferama, zbog preuzimanja odgovornosti, iz moralnih razloga. Srpskim političarima ništa od navedenog nije svojstveno.

B.G./N1

