Kvinta poručila Srbima na Kosovu: Prihvatite realnost na terenu

Tražili smo da utiču na kurtija: Goran Rakić

Foto: Tanjug

16. 8. 2022. / 13.30

Zemlje Kvinte podržavaju nezavisnost Kosova i odluke koje Priština donosi, a naročito odluku o tablicama i dokumentima, rekao je danas Goran Rakić predsednik Srpske liste a nakon sastanka sa Kvintom.

Po Rakićevim rečima, Kvinta smatra da je Priština to uradila u skladu sa Briiselskim sporazumom.

"Pozvali su nas da prihvatimo realnost na terenu, a to je da je Kosovo nezavisno. Mi nikada i nijedan Srbin to neće prihvatiti. Mi gledamo u briselski sto i za nas to nije gotova stvar“, rekao je Rakić.

Podsetimo, Beograd insistira na formiranju Zajednice srpskih opština, koja je dogovorena Briselskim sporazumom, dok se Priština tome protivi, navodeći da ZSO mora da bude usklađena sa kosovskim ustavom.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević rekao je o sastanku sa Kvintom da se takve odluke ne mogu sprovesti na terenu.

"Poznato vam je da nemamo nikakvu komunikaciju sa centralnim institucijama u Prištini. Pitali smo ambasadore da li će ta odluka važiti ukoliko krenu sa oduzimanjem vozila, saniteta… Nikome ne pada na pamet da se odrekne niti dokumenata niti registarskih oznaka. Odluka o dokumentima je samo vrh ledenog brega“, rekao je Radojević.

Gradonačelnik Leposavića Zoran Todić poručio je da od zemalja Kvinte ništa drugo nisu ni očekivali, jer su podržali kosovsku nezavisnost.

"Tražili smo da utiču na Kurtija da odustane od odluke o ličnim kartama i tablicama. Smatramo da jednostrani potezi ne doprinose nikome, ni Srbima ni Albancima. Imamo čisto albanske patrole, prisustvo obaveštajnih službi po severu Kosova. Narod na severu ne prihvata nezavisnost Kosova, koriste dokumenta koja izdaje Srbija, sa KM tablicama možete putovati svuda po svetu, ali ne južno od Ibra. Ovaj plamen koji preti treba da se gasi u Prištini. Presudnu ulogu treba da odigra međunarodna zajednica“, kaže Todić.

Rakić, Radojević i Todić su naglasili da srpski narod ne želi nikakav sukob, veruju da sukob ne žele ni Albanci, i poručuju da "očekuju da će dijalogom u Briselu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim naći način kako da prevaziđemo krizu.“

Amdasador SAD u Srbiji, Kristofer Hil, rekao je odgovarajući na pitanja na Tviteru da ZSO nije nikakav jedinstven model, i da takvih udruživanja već ima u Evropi.

"Ideja ovih pregovora je da se Kosovo i Srbija pripreme za evropsku budućnost i mislim da je ono što možemo videti u multietničkim društvima širom Evrope, slično onome što je zamišljeno na Kosovu, a to je Zajednica srpskih opština. Tako da to ne bi bio jedinstven primer jer slični modeli postoje u ostatku Evrope“, rekao je Hil.

S.Ć./N1

