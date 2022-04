Kupovina vojnih aviona: Rafal u mozak

Vrhovni dobavljač lovaca: Alekandar Vučić

Foto: Rade Prelić/Tanjug

15. 4. 2022. / 6.43

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) imala je površinu od 255.804 kvadratna kilometra, a Jugoslovenska Narodna Armija (JNA) 15 zvaničnih vojnih aerodroma. SFRJ je bila kupila od Rusije 16 letelica MiG 29, a današnja Srbija, površine 88.361 kvadratnih kilometar (bez Kosova 77.474) i sa tri vojna aerodroma u funkciji (Batajnica, Lađevci i Niš), ima trenutno 14 lovaca MiG 29 i dosta onih koji mogu da služe samo za obuku, tipa Supergaleb G 4, ili su im resursi na isteku, kao lovci bombarderi “orao” (J 22).

Vučićić je posle dnevno noćne vežbe Vojske na Pasuljanskim livadama prošlog vikenda trijumfalno izjavio kako već godinu dana pregovara sa Francuskom oko nabavke 12 savremenih lovaca “rafal”, i sa nekom drugom državom oko još 12 polovnih. Lepa vest za uši prosečnog konzumenta državnih i paradržavnih medija, ali, što bi rekla legendarna Mica Trofrtaljka u kultnom filmu Lepa sela lepo gore: “Imate li, vi momci, para za ovo planinarenje?

Hrvatska, poznata po “poštenju” vojnih liferanata, tipa nekadašnjeg generala sa najviše odlikovanja (više čak i od Tuđmana) Vladimira Zagoreca, platila je nabavku 12 polovnih “rafala” 1,55 milijardi evra, s tim da treba da budu isporučeni do kraja 2023. godine. Verovatno kao iskompleksirani navijač, koji se hvalio kako je išao na utakmice Crvene zvezde protiv Hajduka i Dinama, Vučić je po sistemu “mogu ja bolje”, odlučio da nabavi nove “rafale”, a da možda francuski proizvođač tih letelica “Dassault avioation” ni ne zna za to. Jer, ako se sada naruče, nove letelice mogu, u najboljem slučaju, da budu isporučene za 10 godina. I to ne sve, nego najviše šest.

