Krizna sednica Kriznog štaba: Nema krize

Nema nikakve krize: Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

14. 1. 2022. / 18.52

Danas, petog dana sa petocifrenim brojem novozaraženih korona virusom, sastao se Krizni štab i odlučio da sve ostane po starom. Na snazi, makar formalno, ostaju poznate mere: nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima, poštovanje fizičke distance, kovid propusnice za ulazak u zatvorene objekte nakon 20 sati i zabrana okupljanja više od 500 ljudi na jednom mestu.

U 24 sata u Srbiji je u petak posle podne na koronavirus bilo pozitivno 12.721 osoba, od posledica zaraze preminulo je 23 ljudi.

Novina nakon sednice Kriznog štaba je da se period izolacije sa 10 skraćuje na sedam dana i da će svi koji žele da se testiraju na sopstveni zahtev PCR test plaćati 6000 umesto dosadašnjih 9000 dinara, a antigenski 1800 umesto 3500 dinara.

Odlučeno je i da vreme između druge i treće doze vakcine može da bude tri meseca umesto dosadašnjih šest.

Ocena Kriznog štaba je da problem u školama nije toliko virus omikron, već sezonski grip. Zato će škole u centralnoj Srbiji najverovatnije početi da rade po modelu koji je na snazi u Vojvodini, a tačna informacija znaće se u utorak. Trenutno se zna da će u Vojvodini, od ponedeljka osnovci imati neposrednu nastavu, a srednjoškolci kombinovanu.

Naglo pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji počelo 5. januara, kad je u jednom danu broj zaraženih udvostručen. Uzroke za to treba tražiti u novom soju omikronu i dočecima Nove godine i Božića. Krizni štab nije predupredio povećanje broja zaraženih zabranom prazničnih proslava, kao što je to urađeno u ostatku Evrope.

Na pitanje novinara da li su danas razgovarali i o svojoj odgovornosti zbog porasta novozaraženih nakon organizovanog, javnog dočeka Nove godine koji je Krizni štab aminovao, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković nije dao konkretan odgovor.

"Poslednjih dana imali smo stabilnu epidemiološku situaciju. Kada su u pitanju apsolutni brojevi, beležimo nešto veći broj, naročito u Beogradu. Broj od 8,2 odsto pozitivnih sada je oko 10 odsto. Neko će da kaže da to nije neko veliko povećanje, ali bojimo se da je to početak nekog značajnijeg povećanja, naročito u Beogradu“, izjavila je Darija Kisić Tepavčević, šta god to da značilo.

Povodom sadašnjih i ranijih odluka Kriznog štaba koje donose političari, a ne epidemiolozi, dr Uroš Lazarević iz Ujedinjenih protiv kovida kaže: "Neka lekari izađu iz toga, ne vidim svrhu Kriznog štaba, zašto bi neko davao opravdanje. Ako ih ne slušaju, šta je problem da izađu, njih je ionako više nego medicinskog osoblja, ne vidim šta oni traže tamo.“

Novinare je interesovalo i da li je dokument kojim Novak Đoković dokazuje australijskim vlastima da je bio zaražen koronavirusom bio validan. Zoran Gojković je odgovorio pozitivno. Prokomentarisao je da bi bilo bolje da se Đoković vakcinisao, da bi to sigurno znatno pomoglo da i mnogi drugi slede njegov primer, ali poštuje njegovo pravo da to odbije.

S.Ć. /N1

