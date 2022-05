Kriza ispod radara: U jednoj nedelji uhvaćeno 5000 ilegalnih migranata

Balkanska ruta je i dalje živa: Izbeglice na srpsko-mađarskoj granici

18. 5. 2022.

U senci izbegličke krize zbog rata u Ukrajini gotovo da više nema vesti o izbeglicama i migrantima iz azijskih i afričkih zemalja koji pokušavaju da se domognu Evropske unije, ali to ne znači da je taj egzodus prestao.

Mađarska je saopštila da je prethodne nedelje više od 5.000 migranata uhvaćeno u ilegalnom prelasku granice. Od toga, u pograničnom pojasu su nađene 3.033 osobe, a kod ograde na mađarsko-srpskoj granici su mađarska vojska i policija sprečile 2.108 migranata da uđu ilegalno u zemlju.

Spisak država iz kojih dolaze uhvaćeni migranti i izbeglice je već više od decenije nepromenjen – Sirija, Somalija, Irak, Avganistan, Bangladeš, Maroko, Palestina, Indija, Turska…

Po standardnoj proceduri koja važi već godinama, svi uhvaćeni ilegalni migranti dovedeni su do granice Srbije i vraćeni u našu zemlju.

Mađarska je saopštila i da su juče uhapšene četiri osobe koje se sumnjiče da su se bavile krijumčarenjem i trgovinom ljudima. To je još jedan pokazatelj da ova izbeglička kriza nije prestala – slične vesti svakodnevno se nalaze u "crnim hronikama“ medija, a u Mađarskoj se često hapse državljani Srbije uhvaćeni u krijumčarenju ljudi u automobilima ili kombijima. Samo u prošloj, 2021. godini, u Mađarskoj su zbog toga privedena čak 203 državljanina Srbije

Iako je u Mađarskoj za trgovinu ljudima minimalna zaprećena kazna zatvora od jedne do pet godina, a za organizatore od pet do petnaest godina, ova kriminalna aktivnost ne prestaje, pre svega zato što je reč o veoma unosnom poslu. Interpol i Europol tvrde da organizovane kriminalne grupe godišnje zarađuju i nekoliko milijardi evra od krijumčarenja ljudi, a u tu vrstu kriminala lako se uključuju i stanovnici država kroz koje prolaze krijumčarske rute, poput Srbije. Razlog je dobra zarada za naizgled lak i kratak posao, poput prevoza ljudi od Mađarske do Austrije.

