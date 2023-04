Kosovo: Rast tenzija nakon ranjavanja Srbina

Sever Kosova: Sporno prisustvo kosovske policije

11. 4. 2023. / 12.50

Ustreljeni Milan Jovanović je primljen u svesnom stanju u bolnicu u Mitrovici, a direktor bolnice Zlatan Elek rekao je medijima da je zadobio povrede u predelu grudnog koša. Nakon operacije je zaustavljeno krvarenje i prebačen je na odeljenje intenzivne nege u stabilnom stanju.

Povređeni Jovanović je u izjavi za TV Most opisao kako je došlo do ranjavanja: "Bili su tu džipovi Rosu, ali njih vani nije bilo. Kad sam prošao kroz punkt dvadesetak metara, čuo se pucanj, puklo je staklo pozadi i napred i osetio sam bol u ramenu, onda krv kako se sliva… Iskreno, u tom trenutku mi nije bilo svejedno, uplašen, požurio sam da stignem do kuće. Međutim, nisam ni stigao kući, negde kod Šarenog Kamena, tu sam negde stao. Ko me je našao, ne znam, samo su mi rekli jutros da su me ovi iz doma zdravlja doveli tu".

Kosovska policija demantuje umešanost

Kosovska policija tvrdi da okolnosti slučaja za sada nisu poznate i demantuje optužbe o umešanosti njihovih službenika.

"Na pisanje ili pitanja koja su upućena Kosovskoj policiji od strane pojedinih srpskih medija, da li je Kosovska policija umešana u pucnjavu i ranjavanje lica sinoć na Bistričkom mostu, odgovaramo da je na osnovu zvaničnih informacija dokazano da Kosovska policija nije uključena ni u kakav slučaj pucnjave, te ostaje posvećena istraživanju načina na koji je povređeno lice koje se nalazi na lečenju u bolničkom centru u Severnoj Mitrovici“, stoji u saopštenju kosovske policije.

U saopštenju je takođe navedeno da su posvećeni i da rade na tome da se što pre istraži i rasvetli slučaj u vezi sa povređenim koji se nalazi na lečenju u KBC-u.

Srbe nelegalno zaustavljaju

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad na Milana Jovanovića i naglasio da kosovska policija svakog dana zaustaljvlja Srbe na nelegalnom punktu gde se desio napad. Petković je podsetio da je od trenutka kad je kosovski premijer Aljbin Kurti došao na vlast, zabeleženo preko 300 incidenata, a da je samo u poslednjih mesec dana 12 opljačkanih kuća.

Tenzijama na severu Kosova doprineli su i incidenti krajem marta, kada je za manje od nedelju dana izgorelo 10 putničkih automobila u sve četiri opštine na Severu Kosova, a većina njih registrovana je na "RKS“ tablice, što je intenziviralo tenzije uoči roka koji je dala vlada u Prištini za preregistraciju na "RKS" tablice.

Srpska lista traži povlačenje kosovske policije sa severa

Srpska lista posle pokušaja ubistva Milana Jovanovića na Bistričkom mostu traži hitno povlačenje svih specijalnih jedinica kosovske policije koje su "nelegalno prisutne na severu Kosova i Metohije“.

"Kurtijevi specijalci koji su nelegalno prisutni na severu Kosova i Metohije ponovo su prolili srpsku krv i pokušali ubistvo sugrađanina Milana Jovanovića iz Zvečana", navodi se u saopštenju.

I dalje: "Taj zloglasni, nelegalni punkt albanskih specijalaca je postao simbol represije režima Aljbina Kurtija nad Srbima, na kome je po drugi put pokušano ubistvo Srbina".

