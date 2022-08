Kosovo: Aukcija za prodaju uglja

Foto: Wikipedia.org

18. 8. 2022. / 12.18

Energetska korporacija Kosova (KEK) otvorila je aukciju za prodaju 100.000 tona uglja, sa početnom cenom od 29 evra po toni, od koje očekuje da dobije više od tri miliona evra, objavio je Kossev.

KEK je u junu 2021. godine prodao oko 300.000 tona uglja, za 14 evra po toni. Tada je prosečna cena energije na mađarskoj berzi bila 78 evra za jedan megavat sat, a trenutna cena na istoj berzi je 500 evra za jedan megavat sat ili šest puta veća.

Cena od 29 evra po toni koju je odredio KEK je minimalna, očekuje se da će na aukciji ugalj biti prodat po većoj ceni.

U pozivu KEK-a na aukciju se ističe da kupcu neće biti dozvoljeno da preprodaje ugalj unutar Kosova, osim kada ima odgovarajuću dozvolu.

Ogroman potencijal

"Na Kosovu se nalazi oko 76 odsto od ukupnih rezervi uglja u Srbiji. Zapadno od puta koji iz Kosovske Mitrovice vodi ka Prištini, kod varošice od 20.000 stanovnika koju Srbi zovu Obilić, a Albanci Kastriot, na mestu gde se iznad ravnice uzdižu dimnjaci kosovskih termoelektrana, pa sve do oboda brda na horizontu, proteže se teritorija ispod koje se kriju neuobičajeno velika ležišta mekog mrkog uglja, lignita. No, to je samo jedan deo kosovskog ugljenosnog basena“, pisalo je "Vreme“ u tekstu "Kosovski lignit – U srcu Srbije, ugalj“ još 2011. Godine.

Tu, gotovo na obodu glavnog grada Kosova, nalaze se kopovi za površinsku eksploataciju Belaćevac i Dobro Selo, iz kojih je u poslednjih nekoliko decenija iskopan samo pedeseti deo velikih kosovskih rezervi lignita, koje su, bez ikakve sumnje, velike ne samo u srpskim nego i u evropskim razmerama.

Srbija mora da uvozi ugalj

Zbog veoma lošeg stanja u Rudarskom basenu "Kolubara“ Srbija je .danas primorana da uvozi ugalj. Premijer Kosova Aljbin Kurti odbio je pre dva meseca predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da menja srpsku struju za kosovski ugalj.

Nakon što je Evropska unija uvela embargo na ruski ugalj i cena skočila u nebesa Kosovo bukvalno sedi na "crnom zlatu“.

Stanje u srpskom Rudarskom basenu "Kolubara“ je veoma loše, zbog nemara u rukovođenju EPSO-om Srbija je primorana da uvozi ugalj.

"Svu ovu zavrzlamu sa strujom Srbija je mogla da izbegne da je rukovodstvo EPS-a slušalo stručnjake, koji su godinama upozoravali da je neophodno preći na nova nalazišta uglja i prestati sa otkopavanjem već iscrpljenih ležišta", pisalo je "Vreme" u tekstu "Energetska situacija – kako obezbediti struju ove zime".

Kao za inat, sistem je “pukao” u najnezgodnijem trenutku, pa će kompletna šteta koju će EPS pretrpeti verovatno izaći i na više od milijardu evra. Tako smo došli u situaciju da EPS umesto da investira i izgradi novu TE Štavalj, taj novac baci na uvoz električne energije. Pritom, niko u ovom trenutku ne može garantovati da će Srbija imati preko zime dovoljno struje

U celoj Evropi se zbog sveopšte energetske krize sa zebnjom ide u susret zimi.

