Korona u Srbiji: Pobeđena neposredno pred izbore

Neuhvatljivi kriterijumi o suzbijanju korone: sa jedne od sednica Kriznog štaba

Foto: Tanjug

11. 3. 2022. / 22.58

Krizni štab za borbu protiv korona virusa odlučio je na sednici u četvrtak da od subote prestaju da važe dosadašnje mere protiv korona virusa. Maske više neće biti obavezne, kovid propusnice, kojih se ionako mnogi nisu pridržavali, se ukidaju, a ograničenja broja ljudi na javnim manifestacijama, za koja takođe mnogi nisu ni znali da su na snazi, prestaju da postoje. Srbija je opet pobedila koronu, a pobeda je kao i 2020. godine došla neposredno pred izbore. Tada je, setimo se, bila Pirova.

Prve prave mere za suzbijanje korona virusa u Srbiji donesene su uvođenjem vanrednog stanja 15. marta 2020. godine. Do tada je sve bilo na nivou “perite ruke i držite distancu”. Prvo se krenulo sa zatvaranjem škola, fakulteta i javnih ustanova, apela penzionerima da ne izlaze iz kuće i ograničavanjem rada ugostiteljskih objekata, a studentima je naloženo da napuste studentske domove za 24 časa.

Kad je dnevno bilo 65 novozaraženih, uveden je policijski čas i zabrana kretanja između osam časova uveče i pet časova ujutro. Svi od 65 plus su bili zaključani u svojim domovima, sa mogućnošću da izađu jednom u toku nedelje da bi obavili kupovinu. Taj termin je jedno vreme bio u četiri ujutro.

Uskoro je usledilo zaključavanje svih u Srbiji preko celog vikenda, a vrhunac je bio za Uskrs kada se napolje nije moglo 83 sata.

Vanredno stanje je ukinuto 6. maja 2020, a u junu su mere preinačene na nivo preporuka. Srbija je tada proglasila prvu pobedu nad korona virusom. Izbori su održani 21. juna, a propraćeni su porastom broja novozaraženih. Aleksandar Vučić tada reciklira priču o isterivanju studenata iz domova i uvođenju policijskog časa, što je za epilog imalo masovne julske proteste i brutalna prebijanja demonstranata. Do novog policijskog časa nije došlo.

Srbija je u treći talas na jesen ušla prilično nespremna. U novembru je imala skoro osam hiljada novozaraženih dnevno, a specijalnih mera skoro da nije ni bilo. Jedino je skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata, da bi na kraju bila uvedena zabrana njihovog rada vikendom.

U martu 2021. godine, kada je bilo skoro tri hiljade slučajeva manje nego par meseci ranije, doneta je odluka o zatvaranju kafića. Tada je već počela masovna imunizacija, a vlast je Srbiju, ali i sebe, proglasila šampionom u vakcinaciji.

Do početka prošlog leta mere su postepeno ukidane, a vakcinacija se od šampionskog ritma zaustavila na nekih 50 odsto vakcinisanih građana. Tu otprilike stoji i danas. Ovo je bila druga srpska pobeda protiv korone.

Iako se situacija drastično pogoršala, letnji period je prošao praktično bez ikakvih mera. Stručni deo kriznog štaba je u više navrata tražio hitnu sednicu, ali do toga nije došlo. U septembru se počelo sa pričom o kovid propusnicama, ali su one uvedene tek krajem oktobra i to više reda radi jer su stupale na snagu tek od 22 časa. Naknadno je ovaj termin pomeren na 20h, struka je predlagala da budu celodnevne, ali je vlast bila protiv.

Pojavom Omikron soja u Srbiji krajem decembra 2021. došlo je do novog porasta broja zaraženih, ali su na snazi ipak ostale iste mere: nošenje maske, držanje distance i kovid propusnice. Dok su Evropa i svet otkazivali dočeke Nove godine, srpski gradovi su ih masovno organizovali. Rezultat je bio porast broj novozaraženih, pa su u novoj 2022. crni rekordi počeli da se nižu jedan za drugim. U jednom trenutku broj novozaraženih se približio dvadeset hiljada. Bez obzira na ovu promenu, mere su u suštini ostajale iste.

Krajem februara ove godine broj novoobolelih se drastično smanjio, a krenulo se i sa vraćanjem zdravstvenog sistema u normalu. Skraćeno je radno vreme kovid ambulanti, deo njih je vraćen u redovni sistem, a vakcinalni punktovi su ukinuti širom zemlje. Vakciniosanje se obavlja samo u domovima zdravlja.

Tri nedelje pred izbore, ukinute su dosadašnje mere protiv korona virusa.

Istog dana kad je krizni štab doneo tu odluku, javljeno je da u Austriji, koja je prošle nedelje ukinula mere, treći dan za redom ima 50.000 novozaraženih.

F.M.

