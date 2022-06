Konstitutivna sednica Beogradske skupštine: Polemika, bojkot i preletanje

Šest sati konstituisanja Skupštine: Miloš Jovanović i Toma Fila

11. 6. 2022. / 16.19

Nakon višesatne rasprave na Konstitutivnoj sednici skupštine grada Beograda, za predsednika je tradicionalno izabran kadar Socijalističke partije Srbije (SPS) i višegodišnji čuvar ove funkcije Nikola Nikodijević. Vlast ima 57 mesta, a opozicija u nekoliko odborničkih grupa ukupno 53. Za izbor Nikodijevića glasali su samo SNS, SPS i jedan preletač iz redova koalicije NADA.

Uoči početka sednice, članovi SNS-a su tvrdili da imaju 60 odborničkih mandata, iako su zajedno sa SPS-om uzeli 56 mesta. Pošto sednica nije bila javna, a glasanje se odvijalo tajno, opozicija je bojkotovala glasanje kako bi se videlo ko će preći na stranu vlasti. Samo je Narodna stranka napustila salu.

Preletač je sada samostalni poslanik Vuk Stanić, koji je isključen iz POKS-a, zbog kako kažu stavova suprotnih pokretu. On je napustio i koaliciju NADA koja će sada imati šest odbornika. Rekao je da nema problem da “podrži Nikodijevića”, ali će “imati problem” ako se vlast ne bude zalagala za ratne veterane i invalide.

Prvi predsedavajući je bio kandidat za gradonačelnika ispred Ujedinjene opozicije Srbije Vladeta Janković, kao najstariji, ali je on to mesto prepustio drugom po redu penzioneru – Tomi Fili, iz SPS-a. Fila se nije baš snašao u vođenju diskusije, članovi SNS-a su se ubacivali da govore preko reda, pa se glasalo i o tome da li je on povredio poslanik. Po glasanju ispade da nije.

Cela sednica prošla je prilično žustro sa međusobnim optuživanjima vlasti i opozicije. Odbornici SNS-a uglavnom su se držali stare priče da “prošla vlast” ništa nije uradila, misleći na vreme pre 2012. godine, kao i da je opozicije plaćena sa zapada. Sa druge strane, opozicija je reciklirala teme popu Savamale, Beograda na vodi, metroa, grejanja ili investitorskog urbanizma.

Odbornik sa liste SNS-a Nebojša Bakarec rekao je da je Goran Vesić “spiritus modens grada Beograda”, kao i da je pratio Nikodijevića šta je radio ovih godina, te da je to “sve najbolje”.

Iz koalicije “Moramo” su ukazali da je Nikodijević učestvovao u “prestpunoj radnji” skrivanja cene spomenika Stefanu Nemanji od građana. Takođe su zahtevali od njega da kaže ko je rušio u Savamali. Tražili su i da se Aleksandar Šapić izjasni da li je ovde u svojstvu predsednika opštine, ili odbornika, a kasnije i da napusti skupštinu. Šapić se nije oglašavao.

Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd podneo je ostavku na mesto odbornika zbog poslaničke funkcije koju će obavljati u Narodnoj Skupštini.

Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da Zavetnici “neće pristupiti glasanju”, kao i da je svejedno ko će biti izabran danas, ili sutra za gradonačelnika, jer će svakako gradom “upravljati Goran Vesić”.

Radmila Vasić iz koalicije Dveri-POKS rekla je da oni neće podržati Nikodijevića, ne zato što imaju nešto protiv njega, već “jer se gradska vlast otuđila od ljudi” i zato što se zalažu da se predsednik gradske skupštine može biti samo dva puta.

Verifikacioni odbor, koga čine tri člana i po jedan član sa tri vodeće liste sa beogradskih izbora, potvrdio je mandate odbornicima. Skupština ima 110 mandata.

Toma Fila je zahvalio svima i zamolio odbornike da mu ne zamere na nenamernim greškama i šalama.

