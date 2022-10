“Komersant”: Uvođenje sankcija Rusiji nije isključio ni Aleksandar Vučić

Uspomena na susret u Kremlju: Aleksandar Vučić i Vladimir Putin

Foto: AP

17. 10. 2022. / 20.15

Uoči formiranja nove srpske vlade, Zapad nije samo pojačao pritisak na Beograd, tražeći da se pridruži sankcijama Rusiji, već je prvi put to pitanje povezao sa nastavkom pregovora o integraciji Srbije u Evropsku Uniju, navodi dnevnik.

Komersant dodaje da je to dovelo do izvesne promene u stavu srpskih vođa, da je potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović optužila Rusiju da "vodi osvajački rat“ u Ukrajini i da se založila za to da Srbija "odlučuje i koordinira svoju politiku sa EU“.

"Uvođenje sankcija Rusiji nije isključio ni predsednik Aleksandar Vučić“, navodi list.

Komersant podseća da je i Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta rošle nedelje zatražio da se poveže nastavak pregovora o integraciji Srbije u EU sa pridruživanjem Beograda sankcijama protiv Rusije.

List piše i da je taj zahtev Evropskog parlamenta postavljen odmah po objavljivanju godišnjeg Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, gde je konstatovan "značajan pad“ nivoa usklađenosti sa spoljnom politikom EU.

"Izgleda da su oštri zahtevi Zapada imali efekta. Srbija je prošle nedelje podržala rezoluciju UN kojom se osuđuje Rusija zbog održavanja referenduma i pridruživanja četiri ukrajinska regiona. Promenila se i retorika srpskih lidera“, navodi Komersant.

Ni Vučić više ne isključuje uvođenje antiruskih sankcija, piše list, navodeći da je predsednik Srbije prošle nedelje rekao da će Beograd "zadržati sadašnju poziciju da ne uvodi sankcije Rusiji sve dok šteta za Srbiju ne postane značajno veća i dok ne bude morao da prihvati drugačiju realnost“.

"Ranije Aleksandar Vučić nije davao takve izjave. Izvori Komersanta upoznati sa stavom rukovodstva Srbije skrenuli su pažnju na činjenicu da je saopštenje Vučićevog kabineta, posle prošlonedeljnog sastanka predsednika sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, bilo ‘neobično hladno’ i da ‘nije sadržalo tradicionalna uveravanja da sankcije neće biti uvedene’ protiv bratske Rusije“, navodi list.

Komersant dodaje da je u subotu rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško razgovarao prošle nedelje u Beogradu sa Vučićem, i srpskim ministrima spoljnih i unutrašnjih poslova, Nikolom Selakovićem i Aleksandrom Vulinom.

List navodi da se detalji tih sastanaka ne navode, a da u saopštenju samo piše da je "razgovarano o pitanjima bilateralne saradnje, sa akcentom na jačanje rusko-srpskog strateškog partnerstva u kontekstu rastuće globalne krize“.

"Zanimljivo je da je ovog puta rusko ministarstvo spoljnih poslova prvo izvestilo o poseti Aleksandra Gruška Beogradu. Za sve vreme boravka uvaženog ruskog gosta srpske vlasti o ovome nisu progovorile ni reč“, ukazuje Komersant.

S.Ć./N1

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com