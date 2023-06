Kolega pilota Omera Mehića: Patriotizam je da priznaš i podneseš ostavku

Saša Jovanovic kolega poginulog pilota Omera Mehica.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

9. 6. 2023. / 20.58

Kolega stradalog pilota Omera Mehića, Saša Jovanović, izjavio je da je na protest "Srbija protiv nasilja" došao da traži pravdu za vazduhoplovce koji su stradali pre osam godina u padu helikoptera.

Kako je rekao, oni su stradali jer je neko želeo da se toga dana promoviše i prikaže u najboljem svetlu.

"Stradalo je šest dobrih ljudi i jedna beba. Oni nisu želeli da stradaju, ni da postanu heroji, želeli su samo da toga dana spasu jedno dete, da se vrate kućama i budu i dalje tihi, anonimni heroji", istakao je Jovanović i dodao da su toga dana slušali "pogrešne ljude".

Prema njegovim rečima, "pogrešni ljudi" su želeli da postanu heroji tog dana, da stanu ispred kamera i da se predstave kao uspešni političari i tako grade "blistavu političku karijeru".

"Moje kolege se nisu vratile sa zadatka, a političari su konstatovali da sistem nije pogrešio i da nema odgovornih", istakao je Jovanović i dodao da "pogrešnim ljudima" ni to nije bilo dovoljno, već su optužili njegove mrtve kolege i na njih prebacili svu odgovornost, da bi na kraju spomenuli i alkohol.

To nečasno delo više govori o njima, nego o poginulim herojima, ali vojska nije zaboravila poginule heroje, kazao je Jovanović, na šta su okupljeni odgovorili sa "Vučiću odlazi", a Jovanović sa "vreme mu je".

On je rekao i da je vojska ozbiljan sistem sa kojima se ne treba igrati, a da "jedna grupa ljudi" svakoga dana koristi vojsku i vojnike za svoje lične potrebe i ličnu promociju.

Jovanović je poručio da je patriotizam kada u jednoj zimskoj noći, svesni svih rizika koji mogu da se dese, šest hrabrih ljudi vode borbu za jedno dete, a da patriotizam sigurno nije da neko u toj situaciji nađe šansu da sebe promoviše.

"Patriotizam je da u noći pogibije vojnika kao ministar izađeš u javnost, priznaš svoju odgovornost i podneseš ostavku, a sigurno nije patriotizam ako se sakriješ iza leđa svog šefa i čekaš u mraku da se sve slegne", poručio je Jovanović.

On je istakao da patriotizam nije ni kada se izađe i kaže u kameru "ne dam ministre" i podsetio da su to i pre osam godina govorili isti ljudi koji to danas govore.

"Pre osam godina poginuli su naši najbolji medicinari i vojnici, a oni su rekli da sistem nema odgovornosti. Pre mesec dana počela su deca da nam ginu, a oni i dalje govore da sistem nije pogrešio i da funkcioniše", naglasio je Jovanvoić.

B.G./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com