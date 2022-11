Kod Jotke „na kazanu“: KRIK osuđen zbog povrede časti Bratislava Gašića

Uvređen zbog pisanja KRIK-a: Bratislav Gašić

4. 11. 2022. / 18.43

Na sajtu Ministarstva pravde na kome može da se prati tok sudskih predmeta objavljena je informacija da je u tužbi Bratislava Gašića protiv KRIK-a zbog povrede ugleda i časti doneta osuđujuća presuda. Razlozi zbog kojih je sudija Petričević Milisavljević osudila KRIK još nisu poznati, kao ni visina novčane kazne, pošto presuda još nije stigla u redakciju.

Bojana Jovanović iz KRIK-a piše da je Gašić je tužio KRIK u maju prošle godine i tražio da mu se isplati pola miliona dinara zbog navodne povrede časti i ugleda zbog vesti sa suđenja kriminalcu Zoranu Jotiću Jotki. KRIK je u vesti preneo ono što se dešavalo u sudnici – kao dokaz pušteni su prisluškivani razgovori u kojima jedan od optuženih kaže da Jotić ne mora da brine za svoju bezbednost jer je "Gašić kod njega na kazanu“ – izraz koji u kriminalnim krugovima znači da jedna osoba dobija novac od druge.

Novinari KRIK-a poštovali su pritom sva načela novinarske profesije: pre objavljivanja vesti pokušali su da od Gašića dobiju komentar; vest su objavili sa danom zakašnjenja, da bi on imao dovoljno vremena da odgovori. Novinarka Milica Vojinović je i nakon objavljivanja vesti nastavila da pokušava da dođe do Gašića, a kada se on konačno javio, rekao je da ne želi da razgovara sa njom.

Presuda KRIK-u doneta je u neobično brzom roku za domaća suđenja – posle samo dva održana ročišta, piše Jovanović. Sudija je zabranila većinu pitanja koja su Gašiću postavljali urednik KRIK-a i njegova advokatica.

Gašić je u sudnici odbio da kaže da li je ikada bio u Jotićevom društvu i u kontaktu sa njegovim saradnicima, kao i da li je veče pred Jotićevo hapšenje bio u istom restoranu u kome je bio i poznati kriminalac.

Tokom postupka sudija je odbila predlog KRIK-a da se kao dokaz pribave audio-snimci prisluškivanih telefonskih razgovora koji su puštani na suđenju Jotiću, a koje je KRIK citirao u vesti, kao i transkript sa tog suđenja.

Opasan presedan

Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović istakao je da je presuda opasan presedan.

"Postavlja se pitanje da li novinari u Srbiji smeju i dalje da izveštavaju iz sudnica. Mi smo tačno preneli ono što se desilo u sudnici i to nijednog trenutka tokom ove parnice nije dovedeno u pitanje. Ne postoji nijedan opravdan razlog da budemo osuđeni pošto smo Gašića pozvali, a čak smo i odložili objavljivanje vesti za sutradan da bismo mu dali dovoljno vremena da odgovori. On do danas nije odgovorio na pitanje o svojim potencijalnim vezama sa Jotkom iako kao funkcioner javnosti duguje objašnjenje.“

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić kaže da je ovo možda početak još većeg pritiska na nezavisne medije.

"Ova presuda pokazuje da je vlast u velikoj meri zavladala i sudovima. To je još jedan u nizu pritisaka na rad KRIK-a, koji je pokazao dosadašnjim radom da profesionalno prati teme od javnog značaja, ali je opasnost i za sve medije“, kaže Bodrožić. "Ovo je možda tek početak otvorenog gaženja preostalih slobodnih medija.“

Gašićeva tužba jedna je od 11 koje su tokom prethodne i ove godine stigle na adresu KRIK-a. Redakcija KRIK-a, ali i domaća i strana medijska udruženja, smatraju da su u pitanju SLAPP tužbe, odnosno tužbe čiji je cilj da novinare zastraše i spreče ih u obavljanju svog posla i izveštavanja o određenim temama od javnog interesa.

