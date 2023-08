Ko organizuje hajku protiv novinara?

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Zanimljivo je to kako da onaj koji se hvali kako zna gotovo sve toponime u Srbiji, poznaje stanje u državnoj kasi u paru, pa i od rođene majke zna bolje koliko je bio težak po rođenju, a u kabinetu ima devet televizora, ustvrdi da ne zna o kakvim spotovima protiv medija i novinara govori novinar Slobodan Georgiev.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, bivši radikal i bivši lider SNS, koji je bez dokaza od kako mu traje politička karije otuživao novinare da su izdajnici i strani plaćenic, sada traži dokaze.

Georgiev: Imam dokaze

Na društvenim mrežama pojavio se još jedan spot protiv novinara N1 i Nove S, ali i drugih medija, u kome se ovog puta kaže da je njihov zadatak "da satru srpsku kulturu i pravoslavlje u Srbiji”.

Prikazujući fotografije sadašnjih i bivših novinara i urednika N1, Nove S, Danasa i Insajdera, među kojima i Georgieva, u spotu se navodi da su oni "mračan svet medija N1 i Nova”. U spotu se ti mediji optužuju da su "inkarnacija antisrpske propagande”, a da je "njihova zla namera da zatru srpski identitet, kulturu, tradiciju i veru”. U spotu se navodi da se sve to, navodno, finansira stranim novcem.

Direktor vesti na televiziji Nova S i novinar nedeljnika “Vreme” Slobodan Georgiev rekao je gostijući na N1 telviziji da je Aleksandar Vučić naručilac spotova protiv nezavisnih novinara i medija i za to imam dokaze.

"Mislim da je Aleksandar Vučić naručilac tih stvari. Ne mislim da je on to montirao, ali je on naručio… I ja za to imam dokaze. Imao sam jedan slučaj 2015. godine, gomilu tih bot napada na društvenim mrežama, i kada su ti napadi postali pretnje, u smislu – ‘ubij, zakolji’, ja sam morao da reagujem. Nazvao sam tada Vučića koji je bio tada predsednik Vlade, rekao sam da ga zovem kao predsednika stranke, objasnio sam situaciju, on je rekao da ne zna nista o tome, da će da pita Vladanku, i ti napadi su onda prestali, jedno šest meseci“, ispričao je Georgiev.

Georgiev je uveren da autori spotova nisu "slobodni strelci“.

"Ne, to je deo njihovog PR tima da ruši naš kredibilitet. A tužilačke istrage se nikad ne završe. Ja sam posle videa 2019. godine išao da dajem izjave, pa su me premeštali u razna odeljenja, na kraju su me samo obavestili pismom da je istraga završena“, priča.

Vučić traži dokaze

Reagujući na izjavu Geogrieva, Vučić je poručio da pokaže dokaze ako ih ima i dodao da nema pojma o kakvim se spotovima radi.

"Niti sam ih video, niti znam o čemu priča. Kad neko nekog mrzi… to je isti onaj čovek koji bi sve nas stavio u koncentracione logore. Ne znam o kakvim spotovima priča“, rekao je Vučić.

Namera vlasti je, dodaje, da uvek traži neke neprijatelje.

"I kad nemaš spoljne neprijatelje, nađi domaći. Ova vlast će nastaviti to da radi. A mi treba da radimo svoj posao još bolje i da pritiskamo tužilaštvo da sprovede istragu… Oni ne rade svoj posao, a ako ne rade, meni to govori da su korumpirani, ako nisu neka to dokažu“, smatra Georgiev.

Zaključavanje novinarki

U sve to, na nedavnom događaju novinarke Nove S i N1 bile su fizički sprečene da priđu i postave pitanja govornicima na predstavljanju programa Digitalna Evropa, među kojima je bila i predsednica Vlade Ana Brnabić.

Službenica je zadržala novinare zatvorivši vrata kroz koja su hteli da prođu ka premijerki i njenim sagovornicima iz delegacije EU.

Brnabić je opisala situaciju u kojoj su novinarke Nove S i N1 bile fizički sprečene da priđu i postave pitanja govornicima na predstavljanju programa Digitalna Evropa, kao "manipulaciju tajkunskih medija" zbog navoda da su "zaključani". Brnabić je rekla da to nije tačno, jer su novinari "u svakom trenutku“ mogli da izađu iz sale u kojoj je predstavljen taj program.

Premijerka je za Prvu televiziju rekla da novinari "nisu bili zaključani“ i da su "u svakom trenutku“ mogli da izađu iz sale u kojoj je u četvrtak predstavljen program Digitalna Srbija.

Kako za UNS kaže novinarka Nove TV Žana Bulajić, novinari koji su pratili događaj u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, nakon završetka programa želeli su da premijerki postave pitanja, ali su u tome onemogućeni jer su ih organizatori držali zatvorene u sali kako na hodniku ne bi uspeli da priđu premijerki.

"Učesnici konferencije izašli su na kraju zvaničnog dela iz sale na svoja vrata, mi novinari smo krenuli da izlazimo na druga vrata kako bismo ih na istom, zajedničkom, hodniku sreli i prišli da postavimo pitanja, ali se odjednom pojavila devojka iz protokola i zaključala vrata da ne možemo izaći dok premijerka i ostali ne prođu“, kaže Bulajić.

Ona navodi da je novinarima, uz reči da nisu predviđena pitanja, devojka iz protokola rekla: "Meni je samo rečeno da sačekate“.

"Da narod razume, bio je događaj u Naučno-tehnološkom centu, bili su Brnabić, ministar Mihailo Jovanović, i bio je ambasador Žiofre. Novinari su otišli da rade svoj posao, da postave pitanja, a ne samo da snimaju njih kako se krevelje za koješta. Novinarke Žana Bulajić i Emina Kovačević su bile sprečene da postave pitanja, pustili su ih da oni tek kad su ovi prošli, to nije normalno“, naglasio je Georgiev.

Njega, dodaje, ne zanima "šta kaže Brnabić“, već "šta kaže EU“.

"Na ovo skandalozno ponašanje Žiofrea i njegovog tima. Gde su novinari, kako nema pitanja, gde ima u Evropi da nema pitanja, da dođu na ovo i da te snimaju samo. Ne možete vi u tome da učestvujete. Kako možete vi da podržite tako nešto. On je čak pomenuo tamo da daje neke novce, za šta? Ani Brnabić da nam sredi medije? Evo, sredila je“, rekao je Georgiev.

Televizija N1 saoptiša je da je jednako šokiran što se premijerka Srbije, iako suočena sa jasnim snimkom na kom se vidi da je novinarima onemogućeno kretanje, što su, podsećamo osudile i međunarodne i domaće novinarske organizacije, umesto izvinjenja krije iza semantike.

Pedsednica Evropske federacije novinara Maja Sever pozvala je večeras premijerku Srbije Anu Brnabić da preispita svoj odnos prema novinarima i novinarkama u Srbiji.

