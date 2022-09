Ko će biti ministar kulture: Gojković, Ristovski ili …

Međunarodna saradnja: Maja Gojković (u sredini) i ministarke Bisera Kostadinovska-Stojčevska i,Elve Margariti

3. 9. 2022.

Maja Gojković, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja, juče je potpisala Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti filma i audiovizuelnih delatnosti na Zapadnom Balkanu, sa ministarkama kulture Republike Severne Makedonije Bisere Kostadinovske-Stojčevske, i Republike Albanije Elve Margariti.

Memorandum je potpisan u okviru Samita "Otvoreni Balkan“ koji se juče i danas održava u Beogradu.

Maja Gojković je član odlazeće srpske Vlade, koja se u javnosti gotovo ni ne pominje u kalkulacijama povodom sastava nove Vlade. U ministarstvu, naravno nezvanično, kažu da je neko pomenuo Gorana Vesića kao mogućeg naslednika ministarke Maje Gojković, ali da su to čuli tek onako uzgred, i ništa više od toga.

A onda je juče "Blic“ naveo da bi to mogao da bude Lazar Ristovski, glumac, reditelj i producent.

Pomislilo bi se da je ta pretpostavka ovog medija zasnovana na najnovijoj ulozi Ristovskog, voditelja ceremonije otvaranja Sajma vina, koju je u petak odlično odigrao pred glavnim zvanicama ove manifestacije Aleksandrom Vučićem, Edi Ramom, Dritanom Abazovićem, Dimitrom Kovačevskim, i drugim učesnicima Samita "Otvoreni Balkan“.

Međutim, zbog činjenice da je Lazar Ristovski podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini Srbije nekoliko dana pre osnivačke sednice Parlamenta, moglo bi se pomisliti da je on ulogu ministra kulture počeo da sprema znatno pre Sajma vina.

Javnost je u ovoj njegovoj ostavci videla prevaru SNS-a. Naime, Lazar Ristovski je bio četvrti na listi SNS-a za parlamentarne izbore u aprilu, i ova stranka je sasvim sigurno, i zbog njega dobila visok broj glasova. Ispostavilo se, međutim, da glasače u Skupštini neće zastupati Ristovski i ostale poznate ličnosti koje su takođe podnele ostavke, već Rističević, Atlagić i slični koji nisu bili na listi, odnosno za koje niko nije glasao.

A onda smo, i to zahvaljujući Ani Brnabić koja je kao poslanica odsedela jednu sednicu u Parlamentu pa dala ostavku na poslaničku funkciju, naučili da to tako mora, jer – ne može se biti poslanik i član Vlade. Da nije to uradila, Ana Brnabić ne bi mogla da bude premijerka. Isto tako ni poslanik Lazar Ristovski ne bi mogao da bude pretendent na ministra kulture.

Lazar Ristovski nije komentarisao ostavku. Samo je rekao "neću biti poslanik, ali to više ne bih komentarisao“.

Procenjivati da li bi Ristovski bio dobar izbor, nedopustivo je. Ali je ljudski pomisliti da bi eventualno menjanje Maje Gojković, koja je već pokazala da ume da bude na čelu srpske kulture, delovalo čudno i nepromišljeno.

