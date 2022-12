Kamenovanje Jelene Obućine: Bravura Krleta, D.J. Vučićevića i ostale pinkovske bratije

Foto: Printscreen

U sredu se televizija Pink u vlasništvu Željka Mitrovića sistemski ostrvila na urednicu televizije Nova S Jelenu Obućinu. To znači da se u svim informativnim programima pre i posle "Zadruge“ puštao prilog u kome "marketinški sručnjak“ Krle i vlasnik naprednjačkog tabloida "Informer“ D.J. Vučićević pripovedaju kako je Obućina "pretila predsedniku Aleksandru Vučiću“, kako hoće da ga pokopa, ukopa, šta god, što je iz njihovih usta izašlo kao da hoće da ga sahrani, pa još mu i na grobu zaigra.

I dalje, ukratko i prepričano: Obućina je, kažu Krle i D.J. Informer, eksponent Šolakovih tajkunskih medija i njoj to što govori piše neko iz odnarođene, izdajničke NATO-opozicije, sve sa ciljem da se ukloni, odstrani ili već da se nešto loše desi Vučiću koji neumorno spasava Srbe i Srbiju, baš od takvih. Neke su druge reči i formulacije koristala ova dva brata po dirigovanom pljuvanju, ali ovo je suština već ustaljene mantre primenjivane toliko puta na već nekoga, sa kime Gazda hoće da se obračuna.

Opet je jednom fascinantno bilo da gledaoci mogu da čuju i, čak i istrgnuto iz konteksta, razumeju šta Obućina hoće da kaže, a onda ova dvojica pričaju da je zapravo rekla i poručila nešto sasvim drugačije.

Krlizacija Mile Štule

Novo je bilo jedino što su Jelenu Obućinu uporedili sa pokojnom Milom Štulom, "legendarnom“ voditeljkom RTS-a u doba Slobodana Miloševića, koju su, onako muški, bez trunčice poštovanja prema onima koji više nisu među nama, pa ma kakvi za života da su bili, iskopali iz groba zarad svojih trenutnih potrepština.

Za one malo mlađe, koji ne znaju, i one starije, koji se ne sećaju ili su brže-bolje posenilili: gospođa Štula je postala simbol sejanja nacionalne i verske mržnje, targetiranja "narodnih neprejatelja“, domaćih izdajnika i ostalih odroda, to jest opozicije, izmišljenih optužbi i propagiranja rata u ime srpstva. Sve u svemu, Mila Štula je malo toga govorila, što nisu propovedali Šešelj i Vučić, sve dok Aleksandar nije izdao Vojislava.

A zašto su se baš u sredu marketinški stručnjak Krle i D.J. Vučićević, dva brata po etičkom i profesionalnom nasleđu Mile Štule, u režiji DJ Žeksa, okomili na Jelenu Obućinu i pokrenuli kampanju baš protiv nje, podmećiću joj kako priziva smt Predsednika, ko će ga znati.

Nabijanje na kolac

Veče pre toga je Obućina u svom uvodniku u dnevnik na TV Nova S govorila ono, što i inače govori, na način, na koji to i inače čini, ironično i slikovito, malo o tome kako Vučića "kuvaju“ u Briselu, a on "kuva“ nas, malo o litijumu, malo o tome da do te mere igra dvostruku ili petostruku igru, te da će na kraju sam da se "ukopa", i to je manje više to. Ništa specijalno.

"Tezu da sam ja neko otelovljenje Mile Štule prvi je plasirao Nebojša Krstić. Predsednik Srbije preuzeo ju je u poslednjem intervjuu na Prvoj“, kađe za portal "Vremena“ Jelena Obućina.

A zašto baš sada? Ne zna ni ona . “Možda im je presahnuo broj unutrašnjih neprijatelja”, kaže. "A ja radim što i uvek – pratim vesti i čitam između redova . I nastaviću”.

A, šta misli, kakvi su efekti kampanje protiv nje. “Verujem da su akteri Pinkove hajke na mene ponosni rezultatom. Preti mi se nabijanjem na kolac zbog laži da sam pretila predsedniku. Bravo ‚šmekeri‘. Znaju oni da nisam pretila, ali im je ovo iz nekog razloga trebalo, pa lažu.“

A evo delića jedne od pretnji koju joj je na Tviteru uputio neki umobolnik koga su Krle i D.J. Informer podostakli da brani Predsednika od zle Obućine: “…kada završim sa rezbarenjem i posoljavanjem spaljiivaću te i peći ću te bakljom svuda gde sam te rezbario i posoljavao a onda takvu ću te nabijenu na kolac…“. Sadržaj pretnje odskače daleko od uobičajnog naprednjačkog botovanja, takav je, da ga prepričavati ne treba, a sadrži prokuljale sadističke maštarije prekrivene osvetom zbog izdaje i pretnji voljenom Predsedniku.

Sve u svemu, sreda je bila samo još jedan običan dan u Srbiji.

