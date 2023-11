Kakve su kazne ako nemate zimsku opremu?

Foto: Tanjug

27. 11. 2023. / 9.59

U planinskim predelima snega već ima, a prve pahulje pale su juče i u Beogradu. Sa snežnim padavinama stižu i klizavi kolovozi. Za vozače koji nemaju svu opremu potrebnu kako bi spremni dočekali zavejane puteve, propisane su kazne – za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, za pravna od 100.00 do 800.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 100.000 dinara., piše N1.

Rok za zamenu starih zimskih guma odavno je istekao, a kako su u prethodnom periodu temperture bile iznad proseka, mnogi su zaboravii da zamene zimske gume. Iz AMSS-a sada pozivaju vozače da to hitno urade.

Nevena Damjanović iz AMSS-a za N1 kaže da su sva četiri zimska pneumatika neophodna, a ne samo dva, kao i da dubina šare mora da bude minimum četiri milimetra.

Za sve koji putuju van naseljenih mesta, obavezno je i posedovanje lanaca, ali i druga standardna oprema za vozače, kao što je trougao na primer.

Pročitajte još: U pet opština proglašena vanredna situacija zbog snega

Damjanović savetuje vozače da provere stanje rezervnog točka i da je neophodno da i on bude ispravan. Potrebno je proveriti i svu signalizaciju, zameniti metlice na brisačima ako su dotrajale, proveriti tečnost i stanje akumulatora.

Među opremom koja je potrebna vozačima van grada su i lopate, ali to se, kaže Damjanović, više odnosi na teretna vozila. Ali i za putnička vozila poželjno je imati lopatu u van naseljenog mesta gde dolazi do prekida u saobraćaju. Ona podseća vozače i da obezede dovoljne količine goriva i da ako dođe do zastoja na putu mogu da se ugreju u svojim automobilima.

Lanci u gradu, prema njenim rečima, nisu neophodni, ali jesu van naseljenog mesta, a postoje meste i gde je znakom određeno da je potrebno i montiranje lanaca. I policijski službenici su ti koji obaveštavaju građane, pogotovo na prilazima zimskim centrima da je neophodno da stave lance.

U toku je naplata kazni za sve koji nisu stavili zimske gume i Damjanović ih upućuje da što pre posete radionice i to učine. Ona kaže da mogu da se koriste i gume sa oznakom M plus S koje su za sve sezone, a potrebno je proveriti i stanje akumulatora.

Budući da se mnogi nisu susretali sa montiranjem lanaca, iz AMSS kažu da bi trebalo da probaju da ih montiraju na svoja vozila.

M.J./N1

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com