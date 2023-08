Kako su Rusi zaobišli sankcije Zapada za svoje avione

Foto: Pixabay/Khusen Rustamov

28. 8. 2023. / 8.40

Uprkos sankcijama Zapada, uvedene kako bi se sprečilo da ruske aviokompanije nabavljaju delove za svoje avione Erbas i Boing, Ural Erlajns je uvezao više od 20 uređaja proizvedenih u SAD otkako je Rusija napala Ukrajinu u februaru 2022. godine, pokazuju carinski podaci.

Ukupno, do kraja juna ove godine, u vrednosi od najmanje 1,2 milijarde dolara stigli su delovi za avione ruskih aviokompanijama od maja 2022. godine, kad je na snazi već bila većina američkih i evropskih trgovinskih ograničenja, kao i zabrana izvoza, prenosi Glas Amerike.

Američki deo

Tako je avion Erbas kompanije Ural Erlajns sletio je u ruski grad Jekaterinburg 14. novembra prošle godine. Tri dana kasnije, za avion je stigao rezervni deo ključan za navigacijske sisteme, a proizvela ga je američka kompanija Nortrop Graman, pokazuju podaci ruske carinske evidencije.

Carinska evidencija pokazuje da su delovi stigli u Rusiju preko posrednika u zemljama kao što su Tadžikistan, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Turska, Kina i Kirgistan, od kojih nijedna nije podržala zapadne sankcije Rusiji.

Oleg Pantelejev, šef istraživačkog centra za avijaciju AviaPort u Moskvi, rekao je da su ruske aviokompanije "rešile problem" poslovanja pod zapadnim sankcijama.

"U početku je bio šok, niko nije znao šta da radi", rekao je on Rojtersu. "Nakon dva do tri meseca pronađeni su novi kanali snabdevanja."

To vam neću reći

Zamjenik izvršnog direktora Ural Erlajnsa, Kiril Skuratov, odbio je da komentariše kako je ruski prevoznik nabavio rezervne delove.

"Definitivno vam to neću reći", rekao je on Skuratov. "To su nepotrebne informacije."

Iz Nortrop Gramana su naveli da nisu identifikovali bilo kakve usluge prodaje ili popravke za ruske kompanije.

Dodali su da imaju "opsežne procese i procedure koje pomažu u osiguravanju usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim za izvoz i sankcije."

Manje-više kao pre rata

Od 1. maja ove godine, ruske aviokompanije su imale 541 zapadni avion u aktivnoj službi ili na održavanju, prema podacima koje je prikupila švajcarska organizacija specjalizovana za informacije o avijaciji "ch-aviation“.

To je manje-više na nivou pre rata, uzimajući u obzir 75 aviona koje su ruske aviokompanije iznajmljivale i koje su strani vlasnici preuzeli nakon početka invazije na Ukrajinu.

Ruske aviokompanije su u junu prevezle 10,1 milion putnika, prema podacima ruske federalne agencije za statistku Rostat, u poređenju sa 8,87 miliona u junu 2022. i 11,1 miliona u junu 2021.

Ural Erlajns, Aeroflot, S7 i drugi ruski prevoznici ranije su se oslanjali na podršku u održavanja od globalnih kompanija kao što je Lufthanza i Tehnik iz Nemačke.

Kada su strane kompanije prestale da im pružaju usluge, ruske aviokompanije su se okrenule grupi manjih dobavljača.

U aprilu 2022. godine, kompanija S7 je počela da uvozi delove od kompanije iz Moldaviji pod nazivom Er rok solušns. Ivan Melnikov, izvršni direktor Er Roka i još jednog distributera delova za avione iz Moldavije – Aerostejdž Servises, negirao je prodaju proizvoda Rusiji.

Kako sistem funkcioniše?

Serijski broj naveden u ruskoj carinskoj evidenciji za navigacijski uređaj koji je proizvela kompanija Nortrop Graman, poslat u Jekaterinburg prošle godine, pokazuje da je on proizveden u oktobru 2008. kao i da je korišćen na različitim avionima, uključujući i jedan u Saudijskoj Arabiji pre šest godina.

Iako carinski zapisi ne navode ime kompanije koja je isporučila uređaj u novembru, oni pokazuju kako je više važnih američkih delova, opremljenih laserskim žiroskopima visoke tehnologije, stiglo do Ural Erlajnsa u tokom 14 meseci koje je analizirao Rojters.

Neke od pošiljki delova Nortrop Gramana za Ural Erlajns, koje su išle kroz UAE, obavljala je kompanija Skajparts FZCO, osnovana u junu 2022. godine i registrovana u jednosobnoj kancelariji u jednoj od slobodnih ekonomskih zona Dubaija.

Skajparts na svojoj veb stranici navodi da su ga osnovali profesionalci u avijaciji i nudi korisnicima podršku "od nosa do repa" za njihove avione.

Upitan o isporuci uređaja kompanije Nortrop Graman, menadžer Skajpartsa Said Abduloev, rekao je Rojtersu da je upoznat s tim dijelom i potvrdio da kompanija iz Dubaija posluje sa tadžikistanskim kompanijama.

B.G./Glas Amerike