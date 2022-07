Kako će izgledati novi Parlament: Osnivačka sednica bez predsednika

U Parlamentu će dominirati Beograđani: Skupštinska sala

Foto: Tanjug

25. 7. 2022. / 13.25

Skupština Srbije mora da bude konstituisana do 4. avgusta. S tim u vezi, Ivica Dačić, predsednik odlazećeg skupštinskog saziva, najavio je juče da će zakazati sednicu do kraja ove nedelje ili početkom naredne, dok je predsednik Aleksandar Vučić danas u Šapcu, precizirao da će to biti u ponedeljak.

"Za očekivati je formiranje Vlade sredinom avgusta, jer se tek u ponedeljak ide u formiranje Skupštine“, rekao je.

Prema izveštaju Otvorenog parlamenta o preliminarnoj strukturi budućeg saziva Narodne skupštine: Kako će izgledati novi skupštinski saziv? četiri naredne godine o Srbiji će odlučivati poslanici 12 lista, što je za pet više nego u prethodnom sazivu. To znači da će najverovatnije narednog ponedeljka 117 poslanika prvi put ući u skupštinsku salu. Njih 132 je već imalo poslaničko iskustvo, a 105 je iz prethodnog saziva.

Listi "Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ ima 120 poslanika i nedostaje joj još dva kako bi imala nadpolovičnu većinu, sledeća je Ujedinjeni za pobedu Srbije koju predvodi Marinika Tepić sa 38 poslanika, a treća je "Ivica Dačić – Premijer Srbije", sa 31 poslanikom.

Profesije više od 80 poslanika su iz društvenih nauka: najviše je pravnika i ekonomista – 41, ima 27 prosvetara, 22 inženjera, 17 su iz medicine i iz političkih nauka, 16 menadžera, 12 umetnika, 13 penzionera… U novom sazivu će biti i dva studenta, poslanika koji se bave prirodnim naukama, novinara, sportista, privrednika i poljoprivrednika, i četiri koji su upisani u rubriku "ostalo“:

U Skupštini će biti 38,4 odsto žena, što znači da je cilj od 40 odsto nije u potpunosti ostvaren. U listama Muftijin amanet koja ima tri mandata, Zajedno za Vojvodinu (dva mandata) i Koalicija Albanaca doline (jedan mandat), nema ni jedne poslanice.

Generacijski, dominiraju rođeni između 1970. i 1979. dok je prosečna starost 47 godina. Među 14 ispod 30, najmlađi je Nikola Bokan (1999).

Najviše je Beograđana – 105. Po jednog poslanika dali su Borski, Kosovski, Pećki i Toplički okrug, dok nijedan ne dolazi iz Kosovsko-pomoravskog i Prizrenskog okruga. Jedan "beogradski" poslanik predstavlja 16.138 građana, dok, na primer, jedan poslanik koji dolazi iz Bora predstavlja 109.210 građana.

Među opozicijom se pretpostavlja da na konstitutivnoj sednici neće biti izabran i predsednik Skupštine, jer bi to donekle otkrilo sastav Vlade i raspodelu resora među budućim koalicionim partnerima. Ali ako situacija oko članova Vlade bude jasna do održavanja konstitutivne sednice, izbor predsednika parlamenta neće biti odlagan.

U priči o novoj Skupštini Srbije, glavni lik je ipak – nova Vlada.

Devedeset dana nakon konstituisanja Parlamenta, biće formirana Vlada, a uzbuđenje je već pri vrhumcu: nemoguće je saznati ko su četiri kandidata za premijera o kojima je govorio predsednik Vučić, Marko Đurić se vratio iz Amerike gde je ambasador kako bi bio na raspolaganju predsedniku u slučaju da ga planira za neko ministarsko mesto, Aleksandar Vulin se bori za neki resor kampanjom kako jedna strana služba traži od njega da se odrekne politike koju vodi…

