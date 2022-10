Južna Koreja: Pad akcija zbog vojnog roka k-pop grupe BTS

Planetarno popularni momci: grupa BTS

27. 10. 2022. / 17.35

Planeterno popularna grupa BTS iznenadila je javnost kada je 17. oktobra objavila informaciju da će članovi benda otići da služe vojni rok koji je zakonska obaveza svih zdravih i sposobnih muškaraca u Južnoj Koreji. Donošenje odluke o njihovoj regrutaciji proteže se već pet godina kao tema na zasedanjima južnokorejske vlade, uglavnom propraćena podeljenim mišljenjima. Izuzeće iz vojnog roka postoji kao praksa koju Južna Koreja primenjuje u slučajevima značajnih uspeha svojih atleta, muzičara i akademika, za njihov doprinos u širenju korejske kulture i uzdizanju nacionalnog duha.

Ipak, nakon što je BTS doneo Južnoj Koreji svakog trinaestog turistu, doprinos BDP-u veći od nacionalne avio-kompanije Korean Air i generisanih 8 hiljada novih radnih mesta širom države, postavlja se pitanje šta je tačno uslov za izuzeće iz južnokorejskog vojnog roka.

Dužnost ispred svega ličnog

Vojni rok u Južnoj Koreji uspostavljen je 1957. godine, 12 godina nakon rascepa države na Severnu i Južnu Koreju, kao praksa po kojoj muškarci između 18 i 35 godina imaju zakonsku obavezu da služe između 18 i 21 meseci. Nešto što je u zemlji uvedeno kao mera predostrožnosti za sukob koji može izbiti svake sekunde sa svojom severnom polovinom, ubrzo je za korejske muškarce postalo simbol nacionalnog ponosa, časti i muževnosti. Majke svoje sinove nerado ispraćaju u vojsku, ali ipak to rade punog srca jer veruju da će oni održati stabilnost novoformirane države.

Kako bi južnokorejska vlada motivisala svoje talente iz kulturne i naučne sfere, predsednik Park Čung Hi obećao je 1973. godine svakom osvajaču zlatne medalje na Olimpijadi izuzeće iz vojnog roka. To je državi donelo izuzetne sportiste kao što su fudbaler Son Hung Min-a i teniser Čung Hjon-a, ali i muzičare poput klaviriste Čo Song Đin-a, nakon što je zasluga data i uspešnim umetnicima i akademicima. Za svakog od njih vlada bi imala zasedanja na kojima bi se glasalo o budućnosti njihove regrutacije u odnosu na nacionalne interese.

Ekonomija u porastu zahvaljujući korejskom popu

Kada je Park Đe Sang, poznatiji kao Psy, 2012. godine objavio pesmu Gangnam Style koja je doživela planetarni uspeh, većina južnokorejskih političara desnice nije ni sanjalo da će čovek u plavom sakou, zalizane frizure dok igra ples nalik jahanju konja postati glavna atrakcija njihove zemlje. Malo je reći da su se osećali osramoćenim, ali porast u turizmu, prodaji korejskih proizvoda i potražnji za korejskom hranum za Južnu Koreju urodilo je plodom. Ipak, Psy od vlade nije dobio izuzeće, čak i kada je njegova pesma postala najslušanija numera u istoriji youtube-a.

Pet godina nakon probijanja Južne Koreje na svetsko muzičko tržište, BTS je 2017. godine nominovan na Billboard muzičkim nagradama kao najpopularnija grupa na društvenim mrežama. Ubrzo nakon toga, grupa je postala česti posetilac najprestižnijih američkih dodela nagrada, višestruki performer na rasprodatom Wembley stadionu i dvostruki nominovani umetnik za Grammy nagradu, kao i specijalni izaslanik za buduće generacije i kulturu Južne Koreje na Ujedinjenim nacijama. Tokom 2018. godine dodeljena im je nagradu za kulturne zasluge Južne Koreje, a svojevremeni predsednik Mun Đe In imenovao ih je za svetske ambasadore korejske kulture. Međutim, čak ni istraživanje iz 2018. godine instituta Hyundai po kojem BTS državi donosi 3 i po biliona dolara ekonomske dobiti godišnje, 7,6 odsto ukupnih turista i veći profit nego Zimske Olimpijske igre održane u Južnoj Koreji nisu navele desnicu da razmotri njihovo izuzeće iz vojnog roka.

Dupli standardi unutar patrijarhata

Po zakonima Južne Koreje svi državljani su jednaki, ali u realnosti to nije tako. Trenutni južnokorejski predsednik Jun Suk Jol nikada nije odslužio vojni rok, kao ni ministar odbrane Li Đong Sup. Mnogi sinovi narodnih poslanika razoktkriveni su nedavno da iz različitih razloga takođe nisu pristupili nakon poziva za vojsku. Da stvar bude još upečatljivija, ovo su glavna lica koja odlučuju o izuzeću svih drugih muškaraca u državi. Novinaska agencija YonHap iznela je podatak po kojem 40 odsto članova najbogatijih porodica u Južnoj Koreji nikada nije odslužilo svoje vreme u vojsci. Bilo to zdravstveni problemi, vreme provedeno u inostranstvu ili inostrano državljanstvo, može se prepoznati ustaljeni šablon u izuzeću ljudi koji su na visokim položajima u Južnoj Koreji.

U drugom kvartalu 2022. godine, Ministarstvo odbrane Južne Koreje raspisalo je referendum na kojem su građani imali pravo da iznesu svoje mišljenje o izuzeću pop zvezda, između ostalog i BTS-a, iz vojnog roka. Rezultati su pokazali da 60 odsto južnokorejskih građana podržava odluku o izuzeću pop muzičara, odnosno 38,4 odsto da se veoma slaže i 21,6 odsto da se slaže. Nakon završenog referenduma, Ministarstvo odbrane obavestilo je javnost da će biti blagovremeno obaveštena o njihovoj odluci.

Vlast na dve stolice

Nakon što je 17. oktobra kompanija grupe objavila da je odlučeno da BTS članovi služe vojni rok, Reuters je zabeležio pad akcija od nekoliko odsto istovremeno korejskih državnih korporacija i kompanije same grupe. Magazin Fortune objavio je tekst po kojem ekonomisti predviđaju gubitak u bilionima dolara za južnokorejsku ekonomiju nakon što grupa ode u vojsku. Američki jutarnji programi izvestili su ovu vest pod segmentom “Urgentno”, a južnokorejski forumi ostali su preplavljeni komentarima nezadovoljnih građana koji zahtevaju da se ova odluka još jednom razmotri.

Kako bi vlasti smirile tenzije, ali i spasile sopstvenu državu od fatalnog ekonomskog gubitka, Ministarstvo odbrane objavilo je sledeće – BTS će raditi oba, služiće i nastupaće. Ovaj predlog uzburkao je javnost još više jer je samo potvrdio sumnje građana u vlasti koje su pet godina pokušavale da zadrže simpatije desnog bloka, ali i izdejstvuju što je moguće veći profit.

U decembru, prvi član južnokorejske grupe BTS Kim Sok Đin otići će da služi vojni rok, a grupa je najavila fanovima da će se u punom sastavu pojaviti tek 2025. godine.

