Jovanović: Odlučno protiv sankcija Rusiji

Za Kosovo i Rusiju: Miloš Jovanović

10. 5. 2022. / 9.21

Politička scena Srbije bi veoma brzo mogla da se podeli na one koji su za to da se Srbija priključi zapadnim sankcijama Rusiji i one koji su protiv toga, to jest, u tom kontekstu, na "prozapadne“ i "antievropske“. Od političkih partija jedino se zeleno-leva koalicija Moramo jasno izjasnila za uvođenje sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Na drugoj strani ruskog spektra predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) i jedan od lidera koalicije NADA Miloš Jovanović izjavio je da nikakve sankcije Rusiji ne dolaze u obzir, ocenivši da bi to bilo suprotno interesu države i naroda.

Jovanović je, kako se navodi u saopštenju DSS-a, rekao i da će prihvatiti poziv za razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u vezi sa globalnom situacijom u kojoj se zemlja danas nalazi.

"Mislim da je razgovor plodotvoran čak i kad se ne složite, čak i kad radikalne razlike iznesete, što će očigledno s naše strane sada biti slučaj. Razgovor sa predsednikom Srbije je konačno prilika da se razjasni situacija“, naveo je Jovanović.

Na razgovorima koji će uslediti i za koje je Vučić najavio poziv relevantnim političkim partijama, "neko će reći moramo u EU, a mi ćemo reći da ne treba", poručio j Jovanović.

"Ni Unija se neće širiti u dogledno vreme, a s druge strane, Srbija ne može da postane članica EU, a da ne prizna secesiju Kosova i Metohije“, ocenio je lider DSS. Ako je Vučić odlučio o sankcijama Rusiji, onda bi, smatra Jovanović, trebalo da kaže građanima da je "odustao od KiM i energetske bezbednosti Srbije“.

Više od mesec dana nakon izbora nema nikakvih naznaka kada bi Vlada mogla da bude formirana niti si kime će Srpska napredna stranka ući u koaliciju.

