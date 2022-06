Izvoz žita iz Ukrajine: Rusija i Belorusija dozvoljavaju, ali…

Rat hranom: Silos u selu Luki na granici Ukrajine i Poljske

4. 6. 2022. / 14.03

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija garantuje prolaz brodova koji prevoze ukrajinsko žito, da Rusija ne ometa izvoz žitarica iz Ukrajine i da se to može učiniti preko crnomorskih luka i susednih zemalja. On je rekao da je to moguće i iz luke Odesa pod kontrolom Kijeva, kada Ukrajina "očisti vode od mina". Dodao je i da Kijev može da izvozi žito i kopnenim putem, pri čemu je za to najlogičniji put Belorusija, samo što u svemu tome postoji i veliko "ali“. "Zapadne sankcije bi morale da budu ukinute za Belorusiju“, naveo je Putin.

I predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je izjavio da je Minsk spreman da razgovara o mogućem tranzitu ukrajinskog žita preko beloruske teritorije, ali da "moraju da postoje kompromisi“. Lukašenko kaže da bi to podrazumevalo dozvolu da Minsk otprema svoju robu iz luka na Baltičkom moru, što joj je zbog sankcija onemogućeno. "Ukoliko se stvore uslovi za tranzit ukrajinskog žita, luke koje će ga pretovarivati takođe bi trebalo da budu u mogućnosti da utovare i robu iz Belorusije“, dodao je on.

Ujedinjene nacije su upozorile da se posebno afričke zemlje, koje su uvozile više od polovine svoje potrošnje pšenice iz Ukrajine i Rusije, suočavaju sa krizom "bez presedana" izazvanom sukobom.

Globalni izveštaj Svetskog programa za hranu o krizi hrane 2022. godine pokazuje da je u pojedinim zemljama broj ljudi kojima preti glad povećan do granice pucanja: DR Kongo (25,9 miliona), Avganistan (22,8 miliona), Nigerija (19,5 miliona), Jemen (19 miliona), Etiopija (14-15 miliona), Južni Sudan (7,7 miliona), Somalija i Sudan (po šest miliona)…

