Izbori u BiH: CIK naredila ponovno brojanje glasova

10. 10. 2022. / 17.10

Zbog brojnih nepravilnosti koje su utvrđene na biralištima u Republici Srpskoj, Centralna izborna komisija (CIK) BiH je odlučila da se ponovo prebroje glasovi na izborima za predsednika Republike Srpske.

“CIK je jutros održao kolegijum na kojem je razmotrila primedbe i prigovore na tok izbornog procesa u RS za predsednika i potpredsednika RS. Imali smo materijalne dokaze i video materijale gde je nesumnjivo taj proces kontaminiran da nije moguće dati rezultate izbora. CIK je odlučio da izda naredbu: CIK po službenoj dužnosti glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši otvaranje vreća i prebroji glasačke listiće ponovo i listiće u Brčko Distriktu za predsednika RS”, kazao je predsednik CIK-a Suad Arnautović.

Prema trenutnim rezultatima, Milorad Dodik je osvojio 291 hiljadu glasova, dok je Jelena Trivić osvojila 261 hiljadu glasova.

Dan nakon izbora, opozicione stranke u Republici Srpskoj, PDP i SDA, dostavile su Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) zahtev za ponovno brojanje glasačkih listića za predsednika, i to na svim izbornim mestima u RS.

Milorad Dodik je danas organizovao konferenciju za medije u Beogradu (!), u nameri da opravda svoju izbornu pobedu.

Prednost koju imam u odnosu na Jelenu Trivić u trci za predsednika RS je nedostižna, naveo je.

Po njemu, SNSD je pobedio na svim nivoima vlasti, ovo je, kazao je, jedan od njihovih boljih rezultata, što odražava snagu naroda i države.

Rekao je da CIK nije izabran zakonito, da su u izboru tog tela učestvovali stranci koji su birali i predstavnike političkih partija opozicije u izbornim komisijama.

"Blizak saradnik Mirka Šarovića (SDS) je bio član izborne komisije, kao i čovek iz štaba PDP-a, a zakon nalaze da su to nezavisni kandidati a ne politički angažovani pojedinci“.

Ponovio je svoj raniji stav da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, da je on nametnut i da laže.

"On kaže da zna da Dodik misli isto što i Putin, a onda dođe on, špekulant i lažov, koji priča nešto drugo. A nije se ni sastao sa njima nikada, bar ne u poslednje tri godine. Ja sam zadovoljan što sam bio sa Putinom tri puta u proteklom periodu“, kazao je Dodik.

Kazao je i da ima dobre odnose sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te da se čuju se na dnevnom nivou. Poručio je da “pripremaju i izučavaju mogućnost da Šmita tuže za lažno predstavljanje i kršenje ustavnog poretka u BiH”.

“Sada razgovaramo i sa državljanima Nemačke da nemačkom sudu tuže ga zato što se lažno predstavlja. Angažovali smo značajan advokatski tim”, istaknuo je.

Za novoizabranog člana Predsedništva iz reda Bošnjaka Denisa Bećirovića Dodik kaže da će biti gori od Bakira Izetbegovića. "Očekujemo gori narativ. Srbi su izvršili agresiju na BiH i muslimane od prvog srpskog ustanka to je Bećirovićeva doktorska teza, lažni doktor, lažna politika. On će biti još ortodoksniji od Bakira Izetbegovica, on će doprineti raspadu BiH i ja se tome radujem.“

