Izbori na Zvezdari: Napadnut aktivista Ne davimo Beograd

Na današnjem glasanju prijavljene su mnoge nepravilnosti: biračko mesto

Foto: Tanjug

3. 4. 2022. / 14.41

Miloš Vučković, član mobilnog tima pokreta Ne davimo Beograd koji je podrška kontrolorima na biračkom mestu, napadnut je danas oko 13 časova na Zvezdari u ulici Pante Srećkovića. Do napada je došlo kada je Vučković prišao nepoznatim ljudima koji su sa paralelnim spiskovima instruirali građane kako da glasaju. Iz Pokreta Ne davimo Beograd su saopštili da je njihov aktivist prišao grupi ljudi zbog "sumnje na ucenjivanje i kupovinu glasova“.

Robert Kozma iz pokreta Ne davimo Beograd kaže za portal "Vremena“ da je Vučković primetio ljude koji u "crvenoj škodi i drugim automobilima vode paralelne spiskove i sumnjivu evidenciju“ kako bi ljude instruisali kako da glasaju“. Objašnjava da su za takve radnje nepoznata lica morala da imaju izvod iz biračkog spiska što predstavlja krivično delo.

"Naš aktivista im je prišao, pitao ih šta rade, oni su najpre verbalno a posle i fizički napali Miloša Vučkovića. Ceo slučaj je prijavljen policiji, a za sada je privedena jedna osoba čiji identitet nije poznat“, kaže Kozma. On kaže da nema informacije o tome da li uhapšeno lice pripada nekoj političkoj partiji.

Dodaje da je ovo prvi fizički napad danas na dan glasanja na nekog od njihovih aktivista, ali da kontrolori prijavljuju nepravilnosti sa lica mesta. "Najčešće se javljaju zbog vođenja paralelnog biračkog spisak i paralelnih evidencija, od strane članova SPS i SNS. To je nezakonito i to je pritisak na ljude na koji način bi trebalo da danas glasaju. Kada naši aktivisti pokušaju da ukažu na te nepravilnosti, tu dolazi često do prepirki“.

Kozma kaže i da je na nekim biračkim mestima povećan broj ljudi koji glasaju van birališta a da predsednici biračkih odbora pokušavaju da šalju samo komisije koje njima odgovaraju bez članova opozicije što su aktivisti Ne davimo Beograd sprečili na Voždovcu.

"Izborne neregularnosti danas slične su onima koje su se dešavale u prethodnim izbornim procesima. Međutim, one se danas dešavaju u centralnim beogradskim opštinama, a ne u rubnim što govori o nekoj panici vlasti“, zaključuje Robert Kozma.

S.P.

