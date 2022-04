Izbori 2022: Zašto bi Vučić da ostane u frižideru

Čiji je Grad: Ponavljanje izbora u specijalnim okolnostima

Foto: AP Photo

21. 4. 2022. / 8.14

Iako čitava javnost već treću nedelju čeka da dobije zvanične rezultate izbora u Srbiji i u Beogradu, to se još uvek nije desilo. Kako stvari stoje, čini se da će tek tamo posle Prvog maja izaći crno na belo šta se tačno dogodilo na izborima 3. aprila i na ponovljenim izborima za odbornike u Beogradu i poslanike Narodne skupštine.

Ali, deluje da to zvanično prizivaju samo delovi “neputinovske” opozicije – koalicija “Moramo”, koalicija “Ajmo ljudi” i delovi koalicije “Ujedinjeni za pobedu Beograda”. Zašto delovi ove poslednje grupacije? Zato što je Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa – najveća partija u ovoj koaliciji – krenula drugim putem kada je njen lider zatražio nove izbore dok ovi još uvek nisu okončani i to kroz razgovor sa predsednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Posledice sastanka znaju se od nedelje 17. aprila, uživo sa TV Pink, u emisiji “Hit tvit”: Vučić uvažava argument legitimiteta koji mu deo opozicije spočitava i najavljuje mogućnost da se do kraja ove godine ponove izbori u Beogradu.

Predsednik SNS-a je prihvatio ponavljanje izbora zato što mu se baš i ne ide u koaliciju sa SPS-om, a na drugoj strani i opozicija je gadljiva na prešarene koalicije. Kako je Vučić daleko od većinske podrške u gradu, otud argument legitimiteta na koji se Đilas pozivao, a Vučić ga razumeo.

Ako je to tako, a sva je prilika da jeste, onda nema druge nego da se opet ide na birališta, s tim što treba videti kada je to moguće. Đilas ponavljanje izbora traži još ove godine, Vučić priziva mart 2023.

Pročitajte ceo tekst Slobodana Georgijeva u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (21. aprila)

Pretplatite se na digitalno izdanje

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com