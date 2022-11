Ivan Bevc: Nedostaje mi glamur

Otkrivanje novih književnih lica: Ivan Bevc

Foto: Tanjug

27. 11. 2022. / 2.13

"Kad smo raspisali konkurs, razmišljao sam koji je to broj romana koji bih ja doživeo kao uspeh, i zaustavio sam se na dvesta“, kaže Ivan Bevc glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Booka.

Međutim, na upravo završenom anonimnom književnom konkursu za neobjavljeni roman, koji su raspisali Booka i OTP banka, stiglo je 575 rukopisa! "Priznajem, malo nam se slošilo kad smo shvatili kakvu masovnost smo izazvali odlukom da konkurs otvorimo svim književnim stvaraocima, na kraju krajeva trebalo je sve to pročitati“, kaže Bevc. U uži izbor je ušlo tridesetak, a u najuži šest, koje bismo, "da je malo bolje vreme, sve objavili“.

Pobednica Mirjana Drljević i njen rukopis Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo odmah su se izdvojili, a Bevc posebno ističe "dijalog i filmičnost radnje“ u njenom romanu. Oduševljen je što je najbolji rukopis ujedno i debitantski rukopis, i što je tako "otkriveno novo književno lice“.

S obzirom na kvantitet prispelih radova, moglo bi se reći da je Bookin konkurs pokazatelj tema o kojima se sada piše.

"O zavičaju, o četnicima i ustašama, o stradalništvu srpskog naroda, zatim je bilo rukopisa naučno-fantastičnog žanra koji bi sigurno bili zapaženi da je ovaj konkurs raspisao neki drugi izdavač a ne mi, i na kraju, bilo je i rukopisa koji su se bavili savremenim trenutkom i savremenim junacima, dakle temama koje mi objavljujemo“, nabraja Bevc.

Tvrdi da se insistiralo na anonimnosti kandidata "i nemam pojma da li sam se ogrešio o neko poznato književno ime. Do sad mi se niko nije požalio.“

Jedna od odlika srpske književne scene je brojnost konkursa. Bevc se slaže sa ovom ocenom, ali dovodi u pitanje njihovu svrhu.

"Naši književni konkursi kao i naše izdavaštvo deluju siroto, od toga koji efekat izazovu u javnosti, do nagrada“, koje su "besmisleno niske“, ocenjuje i dodaje da "osim novčane koristi za pisca, što naravno vrlo pozdravljam, mislim da nikakve druge koristi od ovdašnjih konkursa nema.“

"Potrebno mi je da pisce tretiramo kao zvezde, fali mi glamura, jer je to dobar način da se skrene pažnja i dopre do čitalaca. Mi se time ne bavimo, i mislim da je to greška. Sjaj je neophodan! Kvalitet knjige je, naravno obavezan i podrazumevajući, ali hajde da uradimo još nešto, hajde da skrenemo pažnju na pisce!“

Jer, objašnjava, sve dok se "mi, izdavači, ponašamo kao sirotinja raja, tako će nam i biti. Davno je prošlo vreme one izreke da knjiga sama nađe svoj put do čitaoca. U ovom moru izdanja, to je jednostavno nemoguće.“

Da li će ovo biti jedini Bookin konkurs? "U planu nam je da u februaru raspišemo sledeći i da postanemo stalno prisutni, što ne zavisi samo od nas i našeg partnera već i od okolnosti. Teško je planirati.“

