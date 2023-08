Italijanska premijerka Đorđa Meloni tužila pevača Placeba Brajana Molka

Bez dlake na jeziku: Brajan Molko

Foto: Printscreen/Youtube

4. 8. 2023. / 8.33

Đorđa Meloni je govno, rasista, fašista“, vikao je sa bine na koncertu u sklopu Sonik park festivala u blizini Torina na italijanskom pedesetogodišnji pevač čuvenog britanskog benda Placebo Brajan Molko. Fanovi su ovaj ispad usmeren protiv ultradesničarske premijerke Italije masovno delili na društvenim mrežam, piše nemački "Špigel“.

Meloni se tokom izborne kampanje 2022. bila pozicionirala protiv migranata, abortusa, Evropske unije i LGBTQ+ zajednice, što joj je 22. oktobra donelo pobedu. Postala je prva žena na čelu najdesnije Vlade Italije od kraja Drugog svetskog rata.

Brajan Molko je u mnogobrojnim intervjuima govorio o svojim problemim sa drogom u prošlosti i o svojoj biseksualnosti. Placebo unutar LGBTQ+ scene ima mnogo fanova.

Njegova besna tirada na koncertu imaće pravne posledice, piše "Špigel“. Đorđa Meloni ga je tužila za uvredu nakon što je Državno tužilaštvo sprovelu prvu istragu.

Italijanski zakon za "uvredu Republike“ predviđa novčanu kaznu od 1000 do 5000 evra. Pod pojmom "Republika“ se podrazumevaju sudovi, vojska, parlament i vlada.

Tužba Đorđe Meloni je politički potez jer novčana kazna u predviđenoj visini ne bi baš pogodila Molka. Placebo je za skoro dve decenije postojanja prodao oko 14 miliona albuma. Proslavio se pesmama kao što su Pure Morning ili Every You Every Me.

Ovaj britanski bend je do sada tri puta gostovao u Srbiji, poslednji put 2022. u Kragujevcu na Arsenal festu. Molko se tom prilikom nije izjašnjavao o srpskim političarima.

