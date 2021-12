Uliks Fehmiu: Zlo jeste neuništivo, ali je dobro jače

Vesti

Dok se mržnja raspaljuje, rešenja neće biti: Uliks Fehmiu

Foto: M. Milenković

29. 12. 2021. / 9.32

Mi se kao društvo nikada nismo potpuno odredili prema nacionalizmu koji je preplavio ove prostore devedesetih i doveo do rata. To nije uradila ni prethodna vlast, ni veliki deo onih koji danas čine opoziciju. Mržnje će uvek biti, ona je deo naše prirode. Ali da bismo kao društvo mogli da krenemo napred, mi moramo da prepoznamo sopstvene greške i zamolimo za oprost bez obzira da li je druga strana to uradila ili ne.

Govor mržnje je postao način svakodnevnog izražavanja zahvaljujući poražavajućoj situaciji u medijima. Sve dok se održava veštačka tenzija, dok se druga strana dehumanizuje, dok se mržnja raspaljuje, rešenja neće biti.

