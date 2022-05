Institut za majku i dete: Devetogodišnji dečak možda oboleo od novog tipa hepetitisa

Još uvek se ne zna protokol za novi oblik hepatitisa: bolest napada decu

5. 5. 2022. / 13.18

Dečak star devet godina koji je od srede u Institutu za majku i dete u Beogradu, oseća se dobro, ali je njegova jetra u teškom stanju, zbog čega će ostati u bolnici na posmatranju kako bi lekari utvrdili da li je oboleo od novog tipa hepatitisa.

Dr Dragan Prokić, pedijatar i gastroenterohepatolog, načelnik Odeljenja za ispitivanje i lečenje bolesti organa za varenje u ovom Institutu, kaže da "protokol o lečenju novog tipa hepatitisa ne postoji i to je ono što nas brine. Ono što je ovde najveći problem je što postoji šansa da se jetra ne vrati u normalno stanje i to moramo da pratimo. U slučaju da dođe do pogoršanja, ne isključuje se mogućnost potrebe za transplantacijom.“

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), novi hepatitis je do sad prijavljen u više od 20 zemalja u 50 slučajeva i još 228 verovatnih. SZO je saopštila da je od posledica misterioznog hepatitisa dosad preminuo bar jedan oboleli.

Bolest je prvo registrovana u Velikoj Britaniji, sa više od 114 prijavljenih slučajeva. Registrovana je i u Španiji, Izraelu, Danskoj, Irskoj, Holandiji, Italiji, Norveškoj, Francuskoj, Rumuniji, Belgiji, SAD.

Još uvek se ne zna ni uzrok, niti put prenosa bolesti. Svetski stručnjaci zasad pretpostavljaju da bi uzrok nepoznatog hepatitisa, koji nije izazvan nijednim od poznatih virusa – A, B, C, D ili E, mogao da bude adenovirus 41. U svetu su obolela deca uzrasta od jednog meseca do 16 godina, a u većini su mlađi od 10 godina.

Epidemija zarazne žutice, hepatitis A, s kojom se suočavaju u Hrvatskoj, mije povezana sa hepatitisom nepoznatog porekla. U Zagrebu je od početka marta prijavljeno 57 slučajeva zaraze, uglavnom među srednjoškolcima. Zaraza prijavljena u tamošnje tri škole je pod kontrolom, 45 obolelih je već izlečeno, ali s obzirom da je period inkubacije i do dva meseca, mogući su novi slučajevi.

